Олегу Табакову стало плохо перед спектаклем

У 82-летнего Табакова вчера прямо перед выходом на сцену случился сильный приступ боли. Как раз должен был начаться спектакль «Чайка», где он играл Дорна. Табакову вызвали «скорую», начало спектакля пришлось немного отложить.

Табаков отказался отменять спектакль и потребовал укол обезболивающего, сообщает Telegram-канал Mash.

Радиостанции «Говорит Москва» художественный руководитель МХТ имени Чехова заявил, что он «живой и работающий» и что с ним «всё нормально».