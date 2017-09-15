Выход картины "Гоголь. Начало" на экраны сопровождает скандал. Актрисы из массовки рассказали, как снимались сцены с "голыми ведьмами", на которые они не подписывались.

Одна из снимавшихся девушек рассказала в интервью Super, что в договоре не оговаривались пикантные сцены. Сниматься обнаженными их заставили обманом, поставив прямо перед фактом.

Дело было в октябре. Девушек привезли на съемки в лес, в 100 км от Пскова. Там уже все было готово к работе. Неожиданно бригадир массовки объявил, что все участвующие в сцене актрисы должны полностью раздеться. Когда героиня попыталась возразить, то было сказано, что никаких денег не будет заплачено, а выбраться из леса она сможет только после того, как все будет отснято. Пришлось довольствоваться обещанием, что ее лица не будет видно в кадре.

Съемки давались нелегко из-за холода и новых дублей. В перерывах девушки не успевали согреться. В таком виде она провели в лесу четыре часа.



