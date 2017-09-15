Культовая советская комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России" получит продолжение. В следующем году начнутся съемки "Новых приключений итальянцев в России".

Героями сиквела станут дети главных героев киноленты советской поры (фильм был снят в 1973 году). Снимать продолжение будут в Риме, Москве и Санкт-Петербурге. Продюсером нового фильм об итальянцах стал Олег Босс. Уже приобретены авторские права на продолжение и написан сценарий.

Создание сценария картины было приурочено к 30-летней годовщине со дня смерти Андрея Миронова. Так непреднамеренно совпало, что его закончили писать как раз 16 августа, отмечает Kino-Teatr.ru. Авторы приключенческой комедии обещают множество трюков, спецэффектов и юмора. Актерский состав держится в секрете, известно лишь, что в картине будут задействованы ведущие актеры страны.



