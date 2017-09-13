От «Кошкиного дома» до рок-оперы

Начало театрального сезона – вещь весьма условная. Официальное открытие нового, 47-го сезона, в волгоградском ТЮЗе произойдет 6 октября 2017 года. Но уже 1 сентября - по давней традиции ТЮЗ отметил День знаний вместе с учащимися ближайшей гимназии №4. Актеры сыграли «Кошкин дом».

В начале осени будет показано еще несколько детских и вечерних спектаклей на большой и малой сценах. Кроме того, театр предпримет гастрольные поездки в районные центры Волгоградской области – в Михайловку, Урюпинск, Новониколаевск, Новоаннинск и Жирновск.

В конце сентября волгоградский ТЮЗ примет гостей из Луганска. Это будет ответный визит – после успешной поездки в ЛНР и участия в благотворительном Открытом театральном фестивале «Госпожа удача» с одним из своих лучших детских спектаклей «Цирк Шардам, или школа клоунов» по Хармсу.

Луганский академический музыкально-драматический театр на Оборонной покажет на сцене ТЮЗа рок-оперу «Распятая юность», посвященную 75-летию создания подпольной антифашистской молодежной организации «Молодая гвардия». Рок-опера – попытка языком музыки, света, пластики эмоционально подключить сегодняшних ребят к судьбе молодогвардейцев, попытка увидеть прошлую героическую историю глазами современной молодежи.

На один день - 27 сентября к нам так же впервые приедет Татарский государственный драматический театр из города Буинска. Он привозит три постановки: утром будет показан детский спектакль «Доктор Айболит», днем – спектакль для подростков «За розовым туманом», а вечером – комедия «Килэ ява» («Вызывали?»), которая будет сыграна на татарском языке.

Таким образом, первый месяц осени принесет зрителям много новых впечатлений.

Сейчас в волгоградском ТЮЗе продолжается работа над спектаклем «Ревизор» Гоголя, премьера которого должна состояться в середине сезона. Зрителям будет предложен современный взгляд на проблемы и героев классической комедии в интерпретации заслуженного артиста РФ Альберта Авходеева.

В новогодние каникулы театр готовится показать детям сразу две премьеры на большой и малой сценах. Уже начались репетиции спектакля «Как был повержен царь подземного царства» по мотивам корейских народных сказок. Автор пьесы – замечательный драматург Михаил Хейфец, к произведениям которого в очередной раз обратился театр.

А начнется сезон недавней премьерой по современной пьесе «Жирная свинья» американского драматурга Нила Лабюта, названной в театре - «Неформат». История любви между юной девушкой нестандартной внешности и вполне «форматным» молодым человеком. Постановка выявляет некие проблемы, мешающие гармонии их отношений. К примеру, зависимость от чужого мнения, недоверие к собственным чувствам, страх оказаться «неформатом» в обществе, где главное – соответствовать стандарту успешности.

А уже с 1 октября начнется новый сезон и в детской театральной студии при ТЮЗе, состав которой значительно пополнился.

Галина БЕСПАЛЬЦЕВА