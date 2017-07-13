Лев Лещенко высказался о смерти Миансаровой

В четверг, 13 июля, народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался о смерти известной певицы Тамары Миансаровой.

Легендарная советская исполнительница скончалась накануне вечером в возрасте 86 лет. Лещенко выразил надежду на то, что музыка в исполнении Тамары Миансаровой никогда не будет забыта, поскольку она является певицей, которая озвучила целую эпоху - конец 60-х - начало 70-х годов, передает ТАСС.

Певец подчеркнул, что песня Миансаровой "Пусть всегда будет солнце" обошла огромное количество мировых площадок, поскольку была и остается поистине великой.