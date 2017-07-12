«Челябэнерго» приглашает южноуральцев на уникальную фотовыставку

В столице Южного Урала начала работу фотовыставка «ЗАСВЕТ», которая приурочена к 75-летнему юбилею энергосистем Урала и Прикамья, который отмечается 15 июля. Выставка будет расположена в нескольких местах, для которых отобрали более двух сотен снимков. Кроме того, к знаменательной дате вышло издание в двух томах.

Открытие экспозиции прошло в арт-галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге. До 14 июля фотографии можно увидеть в музейно-выставочном центре «Государственный исторический музей Южного Урала», а с 17 июля по 7 августа фото будут доступны всем прохожим Кировки в галерее «Открытый город».

Экспозицию создали фотограф-художник Александр Соколов и члены коллектива ОАО «МРСК Урала». Фотограф за три года проехал более 25 тысяч километров, чтобы из десятков тысяч кадров выбрать лучшие. Его главная цель – показать, как создавалась и развивалась энергетическая отрасль. Многие старые энергетические объекты являются настоящими памятниками культуры с безупречным дизайном, конструктивистской лаконичностью объемов. Зрители уверены, что в этом фотопроекте удалось не только запечатлеть суровые будни тяжелого труда энергетиков, но и передать атмосферу так щедро заложенного и недосказанного строителями прошлого.