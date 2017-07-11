Автор книг о Гарри Поттере призналась в ужасной фобии

Всемирно известная британская писательница Джоан Роулинг призналась в ужасной фобии.

Оказалось, что автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере страдает клаустрофобией - боязнью замкнутых пространств. В интервью телеканалу CNN Роулинг сообщила, что этот страх сопровождает ее всю жизнь. Литератор не исключает, что именно из-за этого она "поселила" Поттера в тесный и маленький чулан под лестницей.

Джоан Роулинг заявила, что также боится бессилия и отсутствия сил для того, чтобы самостоятельно выбраться из замкнутого пространства.