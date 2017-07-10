Джоан Роулинг написала сказку на платье, которое хранит в своем шкафу

Создательница серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала, что у нее есть неизданная сказка.

Рукопись хранится в ее шкафу, поскольку текст произведения нанесен на платье. В интервью CNN Роулинг сообщила, что пришла на праздник в честь своего 50-летия в костюме утраченной рукописи, а затем повесила его на вешалку.

"Мать" Гарри Поттера отметила, что не знает, будет ли эта сказка когда-нибудь издана, поскольку в настоящий момент она вполне комфортно чувствует себя на платье. Фанаты надеются, что рано или поздно смогут прочитать очередное творение своей любимой писательницы.