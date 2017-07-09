Скончался легендарный художник Илья Глазунов

Утром в воскресенье, 9 июля, стало известно о кончине знаменитого российского художника Ильи Глазунова.

Как сообщили в окружении живописца, минувшей ночью он ушел из жизни в возрасте 87 лет. Данную информацию сегодня предоставляет РИА "Новости".

Напомним, что Илья Глазунов является основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова. Художник создал огромное количество работ, среди которых "Вечная Россия", "Мистерия XX века", а также триптих "Легенда о Великом Инквизиторе".