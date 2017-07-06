Фестиваль «Бродский Drive» будет радовать любителей джаза Петербурга целый месяц

В период с 18 июня по 17 июля, каждые выходные, в саду Фонтанного дома (Музея Анны Ахматовой) на Литейном проспекте, 53, будут проходить концерты джазового фестиваля «Бродский Drive».

В программе фестиваля 8 концертов. В саду выступит Владимир Чекасин, музыкант из Литвы, который исполнит самые пронзительные композиции на саксофоне, «Квартет Вячеслава Гайворонского», Петербургский джаз-септет «A Tribute to Charles Mingus» и «Волков Трио».

Иосиф Бродский говаривал, что слово «драйв» в отношении поэзии первым использовал именно он. Поэтому главная ценность джазового фестиваля «Бродский Drive» — подлинный музыкальный драйв.

Музыканты, которые каждые выходные июня будут выходить на площадку под открытым небом в саду Фонтанного дома, предложат публике разнообразное меню, в которой войдёт цыганский свинг от Swing Couture, стандарты в собственной обработке от секстета Анны Колчиной, эйсид-джазовые мотивы Juniper, диксиленд «Густого Кабака», индийский фьюжн в исполнении исполнителя на ситаре Миханди Хасана, современная импровизационная музыка от прославленного трио Волкова, Кондакова, Гайворонского и другие деликатесы.

Народный артист России Александр Филиппенко исполнит программу «О джазе и не только», а «Трио Гасана Багирова» подарит слушателям вечер гитарной музыки.

В июле любителей джаза ожидают «Jazz Funk Quartet» Григория Воскобойника при участии Дмитрия Семенова, «United Jazz Collective» при участии Денисса Пашкевича и Рикарда Мальмстена и Андрей Кондаков.

Завершится проект концертом «Andrei Kondakov electric project» при участии Эми Питерс, в самый разгар лета, 16 июля.

(По материалам ИА "Росбалт", Peterburg.center)