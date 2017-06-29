Хворостовский не выйдет на сцену Венской оперы в новом сезоне

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отметил свои выступления в крупнейшем оперном театре Австрии. Пока неизвестно, кто его заменит в спектаклях "Бал-маскарад", "Отелло" и "Риголетто".

Сотрудники оперы пожелали артисту много сил. "Мы мысленно с ним и его семьей", – добавили в театре.

Два года назад Дмитрий Хворостовский проходил курс химиотерапии для лечения выявленной у него опухоли мозга. О возобновлении концертной деятельности артист объявил в конце сентября 2015 года.

Не так давно, выйдя на сцену краевой филармонии в Красноярске, Дмитрий Хворостовский сказал: "Я должен был вернуться. Потому что я вас люблю, потому что это мой родной город".