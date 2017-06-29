Волгоград

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Культура

«Пермитаж» – новый музей Волгограда

29 июня 2017, 10:51 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

«Пермитаж» – новый музей Волгограда

Если бы Волгоград был культурным городом, это событие стояло бы в топе новостей. Поэт и переводчик, культуролог Виктор Пермяков несколько лет писал книгу, которая в ближайшие дни выходит в свет. «Художники Волгограда – миру, художники мира - Волгограду» - её основной посыл. «MUSEUM PERMITAGE» - очень пермяковское название, в котором ирония, искренность и искусство.

 

Теория двух рукопожатий

- Вы очень сильно отличаетесь от других волгоградских поэтов.

- Не думаю, я достаточно традиционен. Я, конечно, могу писать и верлибром, но не вижу для русского языка особой необходимости в переходе к свободному стиху. Госпожа Орлицкая уверяет, что публика в Штатах однажды, слушая чтение Бродского на русском, стала смеяться над рифмами, полагая, что поэт всех разыгрывает. У американцев была такая реакция. У Орлицкой – схожая. Но Бродскому вручили нобелевку не только за чувство юмора.

- Есть такая теория шести рукопожатий. Через вас, я понимаю, этот путь часто сокращается до двух. Грех не применить это для просвещения Волгограда.

- Эмилио Ведова, великий итальянский абстракционист, как-то предложил мне провести выставку в Волгограде. Я пошёл к Величкину, тогда нашему культурному чиновнику, показал шесть альбомов. Он положительно отнёсся к идее, но сказал, что нет денег его принять. И следом, королева Испании, София, его приняла. В её мадридском центре сейчас целый зал, посвященный Ведове и его каталонскому другу Тапиесу. А оба мэтра готовы были подарить несколько картин Волгограду.

- Кто из волгоградских художников вдохновил вас на стихи? Чьи произведения представлены в новой книге?

- Конечно, Вяткин и Зверховский – наши бубнововалетовцы. Владислав Коваль, Чаплыгин Пётр Иванович со своими майоликами. Ряд художников, которые уже ушли из жизни – Егидис, Пугачёв, Горябин. Четырьмя работами представлена дивная Елена Сивишкина, двумя – Кияненко из Волжского. Сергей Щербаков рассыпан широко – там, по-моему, восемнадцать его творений…

- Лучше назовите цифру. Кто-то, конечно, может и обидеться, но на всех у нас газетной полосы не хватит.

- Волгоградцев тридцать. А всего в книгу вошли стихотворения, возникшие под влиянием произведений 116 творцов из 56 стран мира и России. Отечественное искусство представлено земляками – волгоградскими художниками. Такой своеобразный культурный диалог получился. Франко Маррокко, директор миланской Академии изящных искусств Брера, услышав о моём замысле, назвал его циклопической идеей. Я сказал ему: «Это для тебя циклопическая, у вас страна маленькая. А для нас тут проблемы нет».

- Для баланса и несколько иностранных имен откройте.

- Из великих - каталонец Антонио Тапиес. Хундертвассер по имени Фриденсрайх, который всю Вену преобразил. Есть изумительный сюрреалист Майкл Шеваль, ставший очень модным. Он американец, но вообще-то из Котельниково, и зовут его Миша Хохлачёв. В былые времена я преподавал ему эстетику, тогда ему едва исполнилось 15 лет. Есть великий художник из Аргентины Роберто Вольта. Когда я ему написал, что хочу включить его в книгу, он сначала неделю молчал. А потом пришло письмо, в котором он обмолвился: что-то я, мой друг, не могу понять, вы не пишете ни о гонораре, ни об авторских правах. Я ответил: то, что я делаю – моя авантюра, я не вступаю ни в какие союзы, инициатива совершенно частная, но мне очень хочется, чтобы вы были. Он ещё неделю промолчал, но потом написал: да чёрт с ними, с авторскими правами, делай, что хочешь. Вот как-то так всё и готовилось. Есть Андрей Павленко – главный художник Её Величества Елизаветы Второй. Он тоже дал разрешение, но попросил меня не применять никакие подколы – всё-таки это английская королева. Много итальянских художников, Италия, вообще, вся наводнена гениями.

«Тут» вам не «там»

 - Почему вы не живете в Италии или Испании? У вас же есть такая возможность. И языки вы прекрасно знаете.

 - Здесь интереснее. Там ничего не происходит, всё уже давно устоялось. А у нас постоянно всё кипит.

- Покой нам только снится, вечная война, которая никак не закончится.

- У меня написана книга о войне «От июня до Берлина». Я решил каждому из 1418 дней Великой Отечественной посвятить стих. Есть и о 3 февраля 1943-го – первом дне мира в Сталинграде. Это стихотворение переведено и издано в Италии и Германии. Сначала я думал, что писать о войне, не имея военного опыта, – не… комильфо. Но потом решил, что Лермонтов тоже не участвовал в Бородинском сражении, но написал про него лучше всех. Подумал, пусть это будет моя дань погибшим людям и не погибшим победителям тоже.

- Уж столько лет у нас нелегкие времена. Обывателю в них жить трудно. А как себя в них ощущает творческий человек?

 - Был хороший российский литературный критик, который говорил: «Мы не занимаемся творчеством. Творчеством занимается Лада Дэнс, а мы просто пальцами шевелим». Я с ним полностью согласен. Слово «творчество» меня не то чтобы пугает, но озадачивает. Это как Творец что ли? Нет, то, чем я занимаюсь, обычная работа, которая мне нравится. Ещё мне нравится преподавать, я люблю этих молодых людей в консерватории, они меня подпитывают.

- А что вы сейчас преподаёте?

- Историю искусств на художественном отделении и просто историю – для музыкантов. А ещё итальянский язык для вокалистов, они же должны уметь петь на самом музыкальном наречии. Но я не профессиональный лингвист, поэтому зубрёжке правил предпочитаю погружение студентов в идиоматический океан…ну или Тирренское море. Беру сложные тексты, дополняемые анекдотами из артистической жизни. Разведчики уверяют, что учить иностранный язык с помощью анекдотов – чрезвычайно продуктивное дело.

Разница между плевком и плевком в вечность

- Вы виртуозно владеете таким искусством, как конферанс. Почему вас в последнее время нигде не видно?

- Я по-прежнему веду концерты в консерватории. Но на городские мероприятия не зовут. Может потому, что как-то выступал в музыкальном театре и пошутил по поводу градоначальника.

- Нынешнего?

- Нет, это был ещё Гребенников. Я со сцены 8 марта сказал: сегодня нашего мэра в зале нет, так как в год семьи он не может быть нигде, кроме собственного дома, но как у любого большого политика у него есть заместитель, присутствующий сегодня, которому я и предоставляю слово. И прочёл экспромт: «Чувств романтических суть хороша. На гребне их к слову рвётся душа. Но не полезет за словом в карман наш мэр Гребенников Роман». Зал затих, все подумали, что его сняли... Начальник департамента культуры начал рвать на себе волосы, почему не проверил текст. Мои слова показались издевательством, хотя ничего подобного я и в мыслях не держал. Вероятно, обращение – Роман, без отчества, посчитали фамильярным. Ну, так же не должно быть! Это нормальная практика. А вот у нас отношение к ней странное. Хотя, безусловно, всё от человека зависит. Помните историю с нашим императором? Когда пьяненький посетитель кабака, в ответ на замечание, что он непотребно ведёт себя при портрете Его Величества, ответил: да плевал я на царя... Наглеца схватили, императору донесли. Но тот велел дело закрыть, портретов своей августейшей персоны больше в кабаках не вешать, хама отпустить, передав ему, что он на него тоже плевал.

- Окружающая действительность не диссонирует с вашими поэтическим восприятием?

- У нас в городе, я считаю, второй по красоте памятник - памятник Паникахе. Я помню, как Роберт Харитонов его делал. Обычно скульптуры бывают «вещью в себе». А здесь – руки вытянуты вперед и устремлены к Мамаеву кургану. И что мы видим напротив? Павильон, весьма большой, на котором написано: «Пиво, вино на розлив». Там, у Паникахи, вообще что-то вечно происходит. Есть у нас один депутат, который рядом с этим памятником поместил объявление: «Тротуар сделан тем-то и тем-то». Фамилию свою таким образом увековечил. Я придумал четверостишье: «Я пам-пам-пам, ни совести, ни страха нет у меня. Я как немецкий танк. Меня не остановит Паникаха, я депутат, и вечно будет так».

-Правда, что у вас нет мобильного телефона?

- Нет.

- Это такой пиар-ход - зачем гению телефон?

- Что вы такое говорите! Некоторые литераторы считают, что им диктует сверху некто или сам господь бог, а они просто записывают. Мне никто не диктует. Если бы мне кто-то диктовал, я бы подписывался «Бог». А я скромно подписываюсь «ВИП» – Виктор Иванович Пермяков.

 

Наталья СПЕКТОРОВА

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СА
  • Теги: 


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Спорт

Врачи запретили Емельяненко проводить бои в течение трех месяцев

Врачи запретили Емельяненко проводить бои в течение трех месяцев

После нокаута врачи отстранили российского бойца смешенных единоборств Федора Емельяненко от боев как минимум на три месяца. Это самый большой срок отстранения от поединка.

//Политика

ЦСР: РФ и США нужно готовить новый договор по сокращению ядерных вооружений

ЦСР: РФ и США нужно готовить новый договор по сокращению ядерных вооружений

Центр стратегических разработок, возглавляемый экс-главой Минфина Алексеем Кудриным считает, что России и США нужно начать подготовку нового договора по сокращению ядерных стратегических вооружений.

//Общество

Мантуров: половина рыбы и рыбной продукции на российском рынке - фальсификат

Мантуров: половина рыбы и рыбной продукции на российском рынке - фальсификат

Глава Минпроторга Денис Мантуров заявил, что половина рыбы и рыбной продукции на российском рынке - фальсификат. Недобросовестные производители подменяют замороженное филе минтая и пикши на филе трески.
sungrado

//Общество

Экс-глава Минобороны Сердюков вошел в состав совета директоров КАМАЗа

Экс-глава Минобороны Сердюков вошел в состав совета директоров КАМАЗа

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков вошел в новый совет директоров ПАО "КАМАЗ". Кандидатуру Сердюкова в совет директоров КамАЗа выдвинули на заседании 6 марта.

//Общество

Абонентов "левых" сим-карт лишат связи

Абонентов "левых" сим-карт лишат связи

Закон «О связи» претерпит существенные изменения после внесения всех поправок. Накануне представители фракции «Справедливая Россия» в Госдуме внесли законопроект об отмене внутреннего роуминга. Свое слово сказали и сенаторы.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Шоу-бизнес

Украина будет оштрафована за недопуск России на "Евровидение"

Украина будет оштрафована за недопуск России на "Евровидение"

Украине будет выписан штраф за недопуск России к участию в международном песенном конкурсе "Евровидении", который в этом году прошел в Киеве, решили в европейском вещательном союзе.

//Общество

Археологи нашли надгробную плиту Ртищевой, приближенной Петра I

Археологи нашли надгробную плиту Ртищевой, приближенной Петра I

В Москве археологи обнаружили уникальную нагробную плиту. Артефакт - старинное надгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I - заметили в траншее устены Сретенского монастыря.

//Новости ADWILE

//Шоу-бизнес

Не приходя в сознание,скончался экс–солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Не приходя в сознание,скончался экс–солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Сегодня рано утром, не приходя в сознание, скончался экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, сообщила в своем Instagram гражданская супруга исполнителя Александра Куцевол и подтвердила его PR-менеджер.

//Спорт

Роналду пропустит Кубок Конфедераций из-за рождения двойни

Роналду пропустит Кубок Конфедераций из-за рождения двойни

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч за третье место Кубка конфедераций, чтобы увидеть рожденную двойню, которая появилась на свет на западном побережье США.
sungrado

//Новости партнеров

//В мире

Украина изменит в Конституции статус Крыма

Украина изменит в Конституции статус Крыма

Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма. Депутат Верховной Рады рассказал, что комиссия работает над десятым разделом Конституции.

//Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов о кончине Олега Яковлева: это нелепая смерть

Андрей Григорьев-Апполонов о кончине Олега Яковлева: это нелепая смерть

Российские музыканты в четверг вспоминают певца, бывшего солистка группы "Иванушки" Олега Яковлева. Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов сказал, что смерть Олега - нелепая смерть.

//Криминал

Неадекватный угонщик несколько часов танцевал с надетыми наручниками (ВИДЕО)

Неадекватный угонщик несколько часов танцевал с надетыми наручниками (ВИДЕО)

Неадекватный угонщик был задержан полицейскими по подозрению в угоне Citroen с охраняемой стоянки в Нагорном проезде Москвы. Задержали подозреваемого на Профсоюзной улице.

//Шоу-бизнес

Олега Яковлева кремируют после смерти

Олега Яковлева кремируют после смерти

О смерти Олега Яковлева, бывшего солиста известной молодежной группы «Иванушки International», стало известно сегодня утром от гражданской супруги певца Александры Куцевол. Причиной его смерти она назвала остановку сердца.

//Общество

Соцопрос: каждый десятый россиянин испытывает нехватку денег даже на еду

Соцопрос: каждый десятый россиянин испытывает нехватку денег даже на еду

Как показал последний соцопрос, посвященный потребительским возможностям россиян, каждый десятый житель страны едва сводит концы с концами, испытывая нехватку денег даже на еду.

//Шоу-бизнес

Стала известна причина смерти бывшего солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева

Стала известна причина смерти бывшего солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева

Стала известна причина смерти певца, бывшего солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева. Артист скончался в результате отёка лёгких. Осложнения на лёгкие появились из-за цирроза печени.

//Шоу-бизнес

Светлана Пермякова рассказала о браке с ВИЧ-инфицированным наркоманом

Светлана Пермякова рассказала о браке с ВИЧ-инфицированным наркоманом

Известная в прошлом КВНщица, звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова стала гостьей программы "Секрет на миллион", где рассказала о жизни с мужем-наркоманом, больным ВИЧ.

//В мире

Пентагон: В Кремле убеждены, что США закладывают основу для смены режима в РФ

Пентагон: В Кремле убеждены, что США закладывают основу для смены режима в РФ

Власти России опасаются, что США намерены сменить режим в РФ. О сомнениях Кремля говорится в докладе "Российская военная держава", составленном разведывательным управлением Минобороны США - Пентагона.

//Общество

Из-за приземления вертолета Медведева воздушным судам пришлось кружить в воздухе

Из-за приземления вертолета Медведева воздушным судам пришлось кружить в воздухе

23 июня в столичном аэропорту Шереметьево из-за приземления вертолета российского премьера Дмитрия Медведева другим воздушным судам «закрыли небо». Многие пассажиры пропустили свои стыковки в Москве, и их следующие самолеты улетели без них.

//Общество

Крымчанин бросился в воду за утопающей

Крымчанин бросился в воду за утопающей

Житель Симферополя Денис ВАРАКИН спас женщину, которая едва не утонула в Черном море, на побережье косы Беляус Черноморского района.

//Общество

СП: Из-за Минздрава 5,4 тыс. человек не получили высокотехнологичную медпомощь

СП: Из-за Минздрава 5,4 тыс. человек не получили высокотехнологичную медпомощь

Счётная палата обратилась в Следком и Генпрокуратуру после проверки деятельности Минздрава. Из-за действий ведомства в 2016 году 5,4 тысяч человек не получили высокотехнологичную медицинскую помощь по квотам.

//Общество

Хореографы из Швейцарии приглашают потанцевать в центре Петербурга

Хореографы из Швейцарии приглашают всех желающих потанцевать в центре Санкт-Петербурга. Танцевальный перфоманс в четверг проведут 30 хореографов из Швейцарии в рамках фестиваля «Open Look».

//В мире

CNN: Армия США подготовилась к возможному удару по авиабазе Шайрат в Сирии

CNN: Армия США подготовилась к возможному удару по авиабазе Шайрат в Сирии

Армия США разместила авианосец George Bush, два сторожевых корабля и два крейсера с крылатыми ракетами Tomahawk и военные самолеты в Средиземном море, полностью подготовившись к возможному удару по сирийской авиабазе Шайрат.

//В мире

Американским военным запретят пользоваться антивирусом «Касперского»

Американским военным запретят пользоваться антивирусом «Касперского»

Сенаторы США намерены запретить Министерству обороны пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского». Ранее сообщалось о допросах ФБР сотрудников компании, проживающих в США. Правда, претензий у них не возникло.

//Шоу-бизнес

Младшая дочь Татьяны Навки Надя удивила исполнением песенки

Младшая дочь Татьяны Навки Надя удивила исполнением песенки

Татьяна Навка уделяет много времени развитию младшей дочки Нади. Наде Песковой только два года, но малышка изучает два иностранных языка, учится плавать, кататься на коньках и лыжах, танцует и поет.

//Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес восхитила поклонников своим прессом (ФОТО)

Дженнифер Лопес восхитила поклонников своим прессом (ФОТО)

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото и восхитила поклонников идеальным прессом. Только за сутки селфи оценили более 1,5 миллиона подписчиков.

//Общество

Голикова: За полгода в России на 2 миллиона возросло число бедняков

Голикова: За полгода в России на 2 миллиона возросло число бедняков

Число россиян, живущих за чертой бедности, выросло за первый квартал текущего года на два миллиона человек – до 22 миллионов, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

//В мире

Захарченко: ДНР будет продавать уголь в Европу и Турцию

Захарченко: ДНР будет продавать уголь в Европу и Турцию

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что ДНР начнет экпортировать уголь в Европу и Турцию. По его словам, имеющаяся проблема профицита угля в республике в ближайшее время будет решена.

//Здоровье

Американские ученые доказали эффективность пластыря от гриппа

Американские ученые доказали эффективность пластыря от гриппа

Американские исследователи провели первые клинические испытания вакцинации от гриппа с помощью пластырей. Его эффективность не подлежит сомнению, по крайней мере, он не уступает уколам.

//Экономика

МЭР предложило проект повышения производительности труда на 2,9 % за 29 млрд

МЭР предложило проект повышения производительности труда на 2,9 % за 29 млрд

Минэкономразвития предложило проект программы повышения производительности труда в России. На программу ведомству необходимы 29 млрд рублей. Увеличить производительность труда в 1,5 раза поручил Владимир Путин.

//В мире

CNN: советники Трампа пытаются убедить его в серьезности угрозы России для США

CNN: советники Трампа пытаются убедить его в серьезности угрозы России для США

Советники президента США пытаются убедить главу Белого дома в том, что Россия представляет угрозу для Штатов. Но мало сигналов того, что Трамп уделяет время и внимание киберугрозам со стороны России.

//В мире

Пушков прокомментировал готовность сил ВМФ и ВВС США нанести удар по Сирии

Пушков прокомментировал готовность сил ВМФ и ВВС США нанести удар по Сирии

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о размещении кораблей и авиации США на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу Шайрат в Сирии.

//Общество

У российских банков появились "черные" списки сомнительных клиентов

У российских банков появились "черные" списки сомнительных клиентов

Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться данным о сомнительных клиентах. Теперь у них есть общий «черный» список, в который вошли компании и физлица.

//Общество

Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до рекордного показателя

Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до рекордного показателя

По данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России в 2016 году выросла до 71,8 года - это рекордный показатель за всю историю сбора таких данных. Дольше всех в России живут люди на Кавказе.

//Спорт

Врачи запретили Емельяненко проводить бои в течение трех месяцев

Врачи запретили Емельяненко проводить бои в течение трех месяцев

После нокаута врачи отстранили российского бойца смешенных единоборств Федора Емельяненко от боев как минимум на три месяца. Это самый большой срок отстранения от поединка.

//Политика

ЦСР: РФ и США нужно готовить новый договор по сокращению ядерных вооружений

ЦСР: РФ и США нужно готовить новый договор по сокращению ядерных вооружений

Центр стратегических разработок, возглавляемый экс-главой Минфина Алексеем Кудриным считает, что России и США нужно начать подготовку нового договора по сокращению ядерных стратегических вооружений.

//Общество

Мантуров: половина рыбы и рыбной продукции на российском рынке - фальсификат

Мантуров: половина рыбы и рыбной продукции на российском рынке - фальсификат

Глава Минпроторга Денис Мантуров заявил, что половина рыбы и рыбной продукции на российском рынке - фальсификат. Недобросовестные производители подменяют замороженное филе минтая и пикши на филе трески.

//Общество

Экс-глава Минобороны Сердюков вошел в состав совета директоров КАМАЗа

Экс-глава Минобороны Сердюков вошел в состав совета директоров КАМАЗа

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков вошел в новый совет директоров ПАО "КАМАЗ". Кандидатуру Сердюкова в совет директоров КамАЗа выдвинули на заседании 6 марта.

//Общество

Абонентов "левых" сим-карт лишат связи

Абонентов "левых" сим-карт лишат связи

Закон «О связи» претерпит существенные изменения после внесения всех поправок. Накануне представители фракции «Справедливая Россия» в Госдуме внесли законопроект об отмене внутреннего роуминга. Свое слово сказали и сенаторы.

//Шоу-бизнес

Украина будет оштрафована за недопуск России на "Евровидение"

Украина будет оштрафована за недопуск России на "Евровидение"

Украине будет выписан штраф за недопуск России к участию в международном песенном конкурсе "Евровидении", который в этом году прошел в Киеве, решили в европейском вещательном союзе.

//Общество

Археологи нашли надгробную плиту Ртищевой, приближенной Петра I

Археологи нашли надгробную плиту Ртищевой, приближенной Петра I

В Москве археологи обнаружили уникальную нагробную плиту. Артефакт - старинное надгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I - заметили в траншее устены Сретенского монастыря.

//Шоу-бизнес

Не приходя в сознание,скончался экс–солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Не приходя в сознание,скончался экс–солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Сегодня рано утром, не приходя в сознание, скончался экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, сообщила в своем Instagram гражданская супруга исполнителя Александра Куцевол и подтвердила его PR-менеджер.

//Спорт

Роналду пропустит Кубок Конфедераций из-за рождения двойни

Роналду пропустит Кубок Конфедераций из-за рождения двойни

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч за третье место Кубка конфедераций, чтобы увидеть рожденную двойню, которая появилась на свет на западном побережье США.

//В мире

Украина изменит в Конституции статус Крыма

Украина изменит в Конституции статус Крыма

Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма. Депутат Верховной Рады рассказал, что комиссия работает над десятым разделом Конституции.

//Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов о кончине Олега Яковлева: это нелепая смерть

Андрей Григорьев-Апполонов о кончине Олега Яковлева: это нелепая смерть

Российские музыканты в четверг вспоминают певца, бывшего солистка группы "Иванушки" Олега Яковлева. Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов сказал, что смерть Олега - нелепая смерть.

//Криминал

Неадекватный угонщик несколько часов танцевал с надетыми наручниками (ВИДЕО)

Неадекватный угонщик несколько часов танцевал с надетыми наручниками (ВИДЕО)

Неадекватный угонщик был задержан полицейскими по подозрению в угоне Citroen с охраняемой стоянки в Нагорном проезде Москвы. Задержали подозреваемого на Профсоюзной улице.

//Шоу-бизнес

Олега Яковлева кремируют после смерти

Олега Яковлева кремируют после смерти

О смерти Олега Яковлева, бывшего солиста известной молодежной группы «Иванушки International», стало известно сегодня утром от гражданской супруги певца Александры Куцевол. Причиной его смерти она назвала остановку сердца.

//Общество

Соцопрос: каждый десятый россиянин испытывает нехватку денег даже на еду

Соцопрос: каждый десятый россиянин испытывает нехватку денег даже на еду

Как показал последний соцопрос, посвященный потребительским возможностям россиян, каждый десятый житель страны едва сводит концы с концами, испытывая нехватку денег даже на еду.

//Шоу-бизнес

Стала известна причина смерти бывшего солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева

Стала известна причина смерти бывшего солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева

Стала известна причина смерти певца, бывшего солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева. Артист скончался в результате отёка лёгких. Осложнения на лёгкие появились из-за цирроза печени.

//Шоу-бизнес

Светлана Пермякова рассказала о браке с ВИЧ-инфицированным наркоманом

Светлана Пермякова рассказала о браке с ВИЧ-инфицированным наркоманом

Известная в прошлом КВНщица, звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова стала гостьей программы "Секрет на миллион", где рассказала о жизни с мужем-наркоманом, больным ВИЧ.

//В мире

Пентагон: В Кремле убеждены, что США закладывают основу для смены режима в РФ

Пентагон: В Кремле убеждены, что США закладывают основу для смены режима в РФ

Власти России опасаются, что США намерены сменить режим в РФ. О сомнениях Кремля говорится в докладе "Российская военная держава", составленном разведывательным управлением Минобороны США - Пентагона.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Из-за приземления вертолета Медведева воздушным судам пришлось кружить в воздухе

Из-за приземления вертолета Медведева воздушным судам пришлось кружить в воздухе

23 июня в столичном аэропорту Шереметьево из-за приземления вертолета российского премьера Дмитрия Медведева другим воздушным судам «закрыли небо». Многие пассажиры пропустили свои стыковки в Москве, и их следующие самолеты улетели без них.

//Общество

Крымчанин бросился в воду за утопающей

Крымчанин бросился в воду за утопающей

Житель Симферополя Денис ВАРАКИН спас женщину, которая едва не утонула в Черном море, на побережье косы Беляус Черноморского района.

//Общество

СП: Из-за Минздрава 5,4 тыс. человек не получили высокотехнологичную медпомощь

СП: Из-за Минздрава 5,4 тыс. человек не получили высокотехнологичную медпомощь

Счётная палата обратилась в Следком и Генпрокуратуру после проверки деятельности Минздрава. Из-за действий ведомства в 2016 году 5,4 тысяч человек не получили высокотехнологичную медицинскую помощь по квотам.

//Общество

Хореографы из Швейцарии приглашают потанцевать в центре Петербурга

Хореографы из Швейцарии приглашают всех желающих потанцевать в центре Санкт-Петербурга. Танцевальный перфоманс в четверг проведут 30 хореографов из Швейцарии в рамках фестиваля «Open Look».

//В мире

CNN: Армия США подготовилась к возможному удару по авиабазе Шайрат в Сирии

CNN: Армия США подготовилась к возможному удару по авиабазе Шайрат в Сирии

Армия США разместила авианосец George Bush, два сторожевых корабля и два крейсера с крылатыми ракетами Tomahawk и военные самолеты в Средиземном море, полностью подготовившись к возможному удару по сирийской авиабазе Шайрат.

//В мире

Американским военным запретят пользоваться антивирусом «Касперского»

Американским военным запретят пользоваться антивирусом «Касперского»

Сенаторы США намерены запретить Министерству обороны пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского». Ранее сообщалось о допросах ФБР сотрудников компании, проживающих в США. Правда, претензий у них не возникло.

//Шоу-бизнес

Младшая дочь Татьяны Навки Надя удивила исполнением песенки

Младшая дочь Татьяны Навки Надя удивила исполнением песенки

Татьяна Навка уделяет много времени развитию младшей дочки Нади. Наде Песковой только два года, но малышка изучает два иностранных языка, учится плавать, кататься на коньках и лыжах, танцует и поет.

//Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес восхитила поклонников своим прессом (ФОТО)

Дженнифер Лопес восхитила поклонников своим прессом (ФОТО)

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото и восхитила поклонников идеальным прессом. Только за сутки селфи оценили более 1,5 миллиона подписчиков.

//Общество

Голикова: За полгода в России на 2 миллиона возросло число бедняков

Голикова: За полгода в России на 2 миллиона возросло число бедняков

Число россиян, живущих за чертой бедности, выросло за первый квартал текущего года на два миллиона человек – до 22 миллионов, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

//В мире

Захарченко: ДНР будет продавать уголь в Европу и Турцию

Захарченко: ДНР будет продавать уголь в Европу и Турцию

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что ДНР начнет экпортировать уголь в Европу и Турцию. По его словам, имеющаяся проблема профицита угля в республике в ближайшее время будет решена.

//Здоровье

Американские ученые доказали эффективность пластыря от гриппа

Американские ученые доказали эффективность пластыря от гриппа

Американские исследователи провели первые клинические испытания вакцинации от гриппа с помощью пластырей. Его эффективность не подлежит сомнению, по крайней мере, он не уступает уколам.

//Экономика

МЭР предложило проект повышения производительности труда на 2,9 % за 29 млрд

МЭР предложило проект повышения производительности труда на 2,9 % за 29 млрд

Минэкономразвития предложило проект программы повышения производительности труда в России. На программу ведомству необходимы 29 млрд рублей. Увеличить производительность труда в 1,5 раза поручил Владимир Путин.

//В мире

CNN: советники Трампа пытаются убедить его в серьезности угрозы России для США

CNN: советники Трампа пытаются убедить его в серьезности угрозы России для США

Советники президента США пытаются убедить главу Белого дома в том, что Россия представляет угрозу для Штатов. Но мало сигналов того, что Трамп уделяет время и внимание киберугрозам со стороны России.

//В мире

Пушков прокомментировал готовность сил ВМФ и ВВС США нанести удар по Сирии

Пушков прокомментировал готовность сил ВМФ и ВВС США нанести удар по Сирии

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о размещении кораблей и авиации США на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу Шайрат в Сирии.

//Общество

У российских банков появились "черные" списки сомнительных клиентов

У российских банков появились "черные" списки сомнительных клиентов

Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться данным о сомнительных клиентах. Теперь у них есть общий «черный» список, в который вошли компании и физлица.

//Общество

Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до рекордного показателя

Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до рекордного показателя

По данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России в 2016 году выросла до 71,8 года - это рекордный показатель за всю историю сбора таких данных. Дольше всех в России живут люди на Кавказе.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры