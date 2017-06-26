Балетная классика по-воронежски

1 июля XVII «Летние балетные сезоны» по традиции откроет главный русский балет – «Лебединое озеро» в самой классической редакции Льва Иванова и Мариуса Петипа – в исполнении «дебютантов» проекта – Воронежского театра оперы и балета.



Воронежская труппа впервые участвует в «Сезонах» и привозит в Москву сразу 7 спектаклей: помимо «Лебединого озера», это «Щелкунчик» П.И.Чайковского, «Жизель» А.Адана, «Анюта» В.Гаврилина, «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок» и «Золушка» С.Прокофьева. Воронежский театр – один из немногих театров России, в репертуаре которого присутствуют три балетных шедевра Сергея Прокофьева, в том числе редкое для московской сцены название – «Каменный цветок».



Воронежский государственный театр оперы и балета – единственный оперный театр в Центральном Черноземье – форпост классического искусства на юге России. Молодая высокопрофессиональная балетная труппа театра наряду с современными постановками виртуозно исполняет произведения русской и мировой классической хореографии. В репертуаре коллектива более 20 балетных спектаклей, постановку которых на воронежской сцене в разные годы осуществили известные хореографы Владимир Васильев, Ксения Тер-Степанова, Михаил Лавровский, Генрих Майоров, Андрей Петров, Раду Поклитару и другие. Главный балетмейстер театра – ведущий солист балета, заслуженный артист Воронежской области Александр Литягин.







Александр Литягин. В 2002 году с отличием закончил Воронежское хореографическое училище и был приглашен солистом балета в Санкт-Петербургский государственный академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана. С 2004 года – ведущий солист балета Воронежского государственного театра оперы и балета. За годы работы исполнил все главные партии балетного репертуара от классики до модерна. В 2014 году возглавил воронежскую балетную труппу, став танцующим главным балетмейстером. На сцене театра поставил модерн-балет «7 историй из жизни. 7 смертных грехов», балет-сказку для детей «Красная шапочка». Автор идеи и творческий руководитель балетного фестиваля «Воронежские звезды мирового балета».

Воронежский театр оперы и балета танцует на «Летних балетных сезонах» с 1 по 12 июля. Подробнее о спектаклях и репертуаре на сайте.

Начало спектаклей в 19.00, рекомендуемый возраст 6+.

Цена билетов от 700 до 2500 рублей.









