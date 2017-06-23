Игрок футбольной команды "Урал-2" Анатолий Тарасенко сегодня, 23 июня, встанет за диджейский пульт на площади Труда у памятника Татищеву и де Генину в рамках международного фестиваля Ural Music Night.

Сегодня пройдёт самая музыкальная ночь в году – на сотне площадок в центре города будут выступать музыканты самых разных жанров. Сцены развернутся в барах, отелях, в парках и даже на крышах или прямо на акватории Городского пруда. Футбольный клуб «Урал» не мог не присоединиться к акции.

Игрок футбольной команды "Урал-2" Анатолий Тарасенко признался, что сам любит музыку и не прочь попробовать свои силы за диджейским пультом. Екатеринбуржцев футболист порадует своей любимой музыкой с 20:00 до 20:40 на площадке Информационного центра у памятника Татищеву и де Генину.

Это уже не первый раз, когда футболисты «Урала» играют DJ-сет. В декабре 2016 году Роман Павлюченко встал за вертушки в одном из баров Екатеринбурга, чтобы собрать деньги на благотворительность.