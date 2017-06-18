Директором Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" назначен Юрий Мудров. К работе в качестве нового директора Мудров приступил с 15 июня, - сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Николай Буров — бывший глава музея — покинул свой пост первого июня, после чего Ирада Вовненко, до этого занимающая должность заместителя директора музея по связям с общественностью, была назначена исполняющим обязанности директора.

Мудров приступил к работе в области культуры Санкт-Петербурга с 1982 года. В разные временные периоды он был руководителем в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города.

Ранее власти Петербурга передали собор РПЦ сроком на 49 лет в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций, что вызвало общественный резонанс, так как общество обеспокоено будущим музея, несмотря на заявления представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Предполагается, что несмотря на передачу, музей сохранит юридический статус — его владельцем является город