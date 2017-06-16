Актер из «Гарри Поттера» умер на 102-м году жизни

В Великобритании в возрасте 101 года скончался актер, сыгравший в одном из фильмов, посвященных приключениям юного волшебника Гарри Поттера.

Сэм Бизли начал свою актерскую карьеру в 1930-х годах. Проработав несколько лет в различных театрах, Бизли ушел в бизнес. В кинематографе артист дебютировал в 75 лет. В его активе несколько известных картин, в том числе «Гарри Поттер и орден Феникса». В этом фильме Сэм Бизли исполнил роль профессора Эдварда Эверарда.

В конце мая «Аргументы недели» писали о том, что в Великобритании на 90-м году жизни умер актер Роджер Мур, сыгравший Джеймса Бонда в семи фильмах об агенте 007.