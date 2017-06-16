В Петербурге на Елагинском острове открывают «творческую мастерскую». На «Творческой даче» можно научиться живописи, декорированию, росписи, созданию мозаики из смальты, лепке из глины.

Мастерские позволяют вместить до 60 гостей одновременно. Занятия проводят опытные преподаватели – выпускники Санкт-Петербургского государственного института культуры, Санкт-Петербургского государственного университета.

«Творческая дача» будет работать ежедневно, с 10:00 до 19:00, до 23 июня, - сообщают петербургские СМИ.

Елагин остров – уникальный природно-охраняемый комплекс. Это самый северный остров в устье Невы, омываемый с севера Большой Невкой, с юга и юго-востока Средней Невкой, а на Западе узким мысом вдающийся в Финский залив.