Сегодня в Сочи на концерте в День России выступит Данил Плужников‍ вместе с группой "Инь-Янь". Праздничные мероприятия в Сочи начнутся с открытия на Южном молу курорта в 11:00 выставки мастеров прикладного искусства.

В 14:30 начнется Гала-концерт победителей пятого конкурса-фестиваля детского творчества "Музыкальная дорожка", а в 18:00 стартует большой праздничный концерт.

"Аргументы недели" писали, что весной прошлого года Данил Плужников стал победителем третьего сезона шоу "Голос. Дети". В финале шоу юный певец - житель Сочи - спел рок-балладу группы "Кипелов" "Я свободен" и получил самое большое количество голосов телезрителей - 61,7%.