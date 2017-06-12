В Сочи на концерте в День России победитель шоу "Голос. Дети" Данил Плужников
12 июня 2017, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Сочи на концерте в День России выступит Данил Плужников вместе с группой "Инь-Янь". Праздничные мероприятия в Сочи начнутся с открытия на Южном молу курорта в 11:00 выставки мастеров прикладного искусства.
В 14:30 начнется Гала-концерт победителей пятого конкурса-фестиваля детского творчества "Музыкальная дорожка", а в 18:00 стартует большой праздничный концерт.
"Аргументы недели" писали, что весной прошлого года Данил Плужников стал победителем третьего сезона шоу "Голос. Дети". В финале шоу юный певец - житель Сочи - спел рок-балладу группы "Кипелов" "Я свободен" и получил самое большое количество голосов телезрителей - 61,7%.