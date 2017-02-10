Танго страсти Астора Пьяццоллы в Кремле

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго и постичь его чарующую страсть. 12 февраля 2017 года в 18:00 на сцене Государственного Кремлёвского Дворца будет представлено не имеющее аналогов праздничное шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы», которое пройдет в сопровождении симфонического оркестра "CONCORD ORCHESTRA".



Шоу посвящается Дню всех влюбленных. В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы! В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций.

Проект был создан известным аргентинским хореографом Сильвио Гранд (Silvio Grand). В праздничном шоу принимают участие танцоры-призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango, в категории Tango Escenario, Буэнос-Айреc, Аргентина и победители конкурса Tango Dance World Championship, Буэнос-Айреc, Аргентина.

Зрители услышат «Золотой голос танго» – Сезар Камарго (Cesar Camargo), победительницу конкурса «Astor PIAZZOLLA MUSIC AWARDS» Сауле Искакову (Saule Iskakovu) и лучший голос Аргентины Мартин Альварадо (Martin Alvarado), которые исполнят песни настоящего аргентинского танго.









В музыкальном сопровождении этого полного страсти праздничного шоу выступит симфонический оркестр "CONCORD ORCHESTRA". Художественный руководитель и главный дирижер Фабио Пирола (Fabio Pirola). В исполнении известного симфонического оркестра вы услышите аргентинское танго Астора Пьяццоллы «Oblivion», «Adios Nonino», «Libertango» и концерты из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе».

Для всех зрителей в красных нарядах приготовлены специальные праздничные подарки! Ваш праздничный наряд может содержать красный цвет – красное платье или красный шарф, красная блуза или красные туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных ярких нарядах!

Подарите своим любимым солнечное настроение Аргентины!