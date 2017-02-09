В Петербурге день всех влюбленных предлагает несколько программ

На сцене Ледового Дворца 10 февраля состоится поражающее своими масштабами мероприятие, ежегодно устраиваемое лучшими режиссерами LOVE RADIO в канун для всех влюбленных – «Big Love Show».

«Big Love Show» – это колоссальный проект, призванный объединить всех влюбленных в общем порыве под музыку самых популярных исполнителей России. На крупнейшей концертной площадке Северной столицы выступят Дима Билан, Тимати, Ёлка, Егор Крид, IOWA, Нюша, группа SEREBRO, Градусы, ВИА Гра и ещё многие лучшие исполнители песен о самом главном – о любви.

Каждый год «Big Love Show» собирает под сводами концертных залов десятки тысяч зрителей своим безупречным лайн-апом, впечатляющими спецэффектами и декорациями, незабываемыми впечатлениями и поражающей энергетикой непрекращающегося драйва. При этом из года в год праздник неузнаваемо меняется благодаря множеству новых и креативных идей, успешно воплощаемых организаторами.

Отпраздновать праздник всех влюбленных четырехчасовым танцевальным марафоном вместе с LOVE RADIO можно 10 февраля в Ледовом Дворце в 19:00

Для любителей кинематографа 14 февраля на экране «Люмьер-Холла» покажут французские мелодрамы.

«Люмьер-Холл» составил рейтинг самых популярных любовных мелодрам: именно их и собираются транслировать в ночь на 14 февраля на экранах. Нежная «Амели» в очередной раз покорит своей невинностью и очарованием, а безбашенные герои из «Влюбись в меня, если осмелишься» преподадут урок интересной и захватывающей жизни.

Французские мелодрамы, покорившие зрителей, будут радовать петербуржцев и гостей города с большого экрана. К романтическим персонажам из «Амели» и «Влюбись в меня, если осмелишься» примкнут герои из поучительного фильма «1+1». Контрастные личности, нашедшие в итоге компромисс, служат показательным примером хорошей дружбы и взаимопонимания.

Когда: 13 февраля, 23:30

Где: «Люмьер-Холл», Набережная Обводного канала, д. 74, лит. Ц.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня