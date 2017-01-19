О Монике Левински снимут сезон криминального сериала

Громкий скандал с Моникой Левински, который в 1998 году едва не привел к импичменту президента США Билла Клинтона, ляжет в основу одного из сезонов криминального сериала-антологии “Американская история преступлений”.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в качестве источника будет использоваться ставшая бестселлером книга Джеффри Тубина “Грандиозный сговор: настоящий секс-скандал, который едва не погубил президента”. По другой его книге уже снят первый сезон сериала, который посвящен известному игроку в американский футбол О. Джею Симпсону, обвиненному в убийстве своей жены и ее приятеля. Судебный процесс над ним считается самым затяжным разбирательством в истории штата Калифорния.

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