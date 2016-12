Вот и еще один год подходит к концу, чтобы уступить место Новому Году. Никаких историй и рассуждений в это время праздника обновления. Просто рок-винегрет из клевой музыки, под которую хочется выпить, закусить и повеселиться.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!

Creedence Clearwater Revival - Down on the Corner 1969





THE ROLLING STONES Jumping Jack Flash clip 1968

A Whiter Shade Of Pale - Procol Harum