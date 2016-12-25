"Чужой" - 2.0 Ридли Скотта возвращается
25 декабря 2016, 15:53 [ «АН-онлайн» ]
Поклонникам серии фантастического экшена «Чужие» можно радоваться: 17 мая планируется премьера пятого фильма известной франшизы. Первый трейлер нового фильма компания 20th Century Fox опубликовала на YouTube.
Картина анонсирована как сиквел не только серии повествований о легендарном монстре с кислотой вместо крови, но и весьма сомнительного качества фильма «Прометей». С одной стороны, радует, что режиссёром стал тот же британец Ридли Скотт, снявший как этот фильм, так и первого «Чужого» ещё в далёком 1979 году. С другой, судя по трейлеру, харизматичной Рипли, которую сыграла актриса Сигурни Уивер, больше не будет: в главной роли будет ирландец Майкл Фассбендер. Согласно сюжету, как и в названных фильмах, исследовательский корабль обнаруживает прекрасную планету, а там…
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