Джоан Роулинг анонсировала два новых романа

Британская писательница Джоан Роулинг, автор популярных во всем мире романов о волшебном мире Хогвартса, заявила, что в настоящий момент начала работу над двумя новыми книгами.

Радостное для своих поклонников известие она сообщила на своей странице в Twitter. На вопрос одного из подписчиков, намерена ли она написать еще одну книгу, Роулинг ответила, что работа над новым романом уже в разгаре. Позднее писательница уточнила, что книг будет целых две, но одну из них она выпустит под псевдонимом.

Роулинг при этом отметила, что сюжет новых романов не будет связан с Ньютом Саламандером - персонажем книги и фильма “Фантастические твари и где они обитают”, спин-оффа к серии книг о Гарри Поттере.

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