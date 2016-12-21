Челябинск: Святки 2017

Челябинский парк «Сад победы» свято хранит и приумножает традиции русского народа, летом 2016 года на его территории с большим успехом был проведен яркий и красочный фестиваль национальных видов спорта «Победные традиции». И вот 14 января 2017 года, там же, в 12 часов, запланировано проведение масштабного зимнего фестиваля народных игр и забав «Святки 2017». Святки – один из красивейших русских праздников существовавший долгое время на Руси. Организаторы народного праздника всё те же: общество русской традиционной культуры, совместно с Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области, МАО «Сад Победы», дирекцией спортивно-массовых мероприятий и ГТО и администрацией Тракторозаводского района города Челябинска.

И, конечно же, среди организаторов, как всегда, известный пропагандист и последователь «традиций российской старины глубокой» Алексей Васильев. С ним и побеседовал наш корреспондент:









Алексей Васильев



- Чем на этот раз порадуете горожан, привыкших уже к самым необычным праздникам и народным гуляниям?

- На этот раз в Челябинске, затевается по-настоящему уникальное и действительно интересное действо. Мы вновь пытаемся вернуть к жизни старые, и незаслуженно забытые традиции русского народа. В это время, от Рождественского поста и до Крещения русичи всегда праздновали Святки. Чтобы немного развлечься, отвлечься от тяжелой жизни, они встречались с друзьями. Народ искренне верил, что от того, как люди проведут этот период времени, так и сложится их будущий год. Поэтому к празднеству относились как к важному этапу жизни.

Святочные дни – это, прежде всего игра, а играть в нашем народе умели и любили. Играли на святках по-разному и со вкусом, в обиходе были традиционные молодецкие забавы и состязания, детские игры, совместные игры и хороводы.



Вместе разыгрывали, и так называемые колядки - календарные обрядовые песни славян, исполняемые преимущественно в святочный период, во время ритуальных обходов по домам. В святочных праздниках собой строкой следует выделить этот обычай - колядования, когда группы ряженых людей, в основном, конечно же, дети и удалая молодежь, собиралась вместе, и начинала свой поход по деревне. Они много пели, веселились, играли на различных музыкальных инструментах, одним словом – гуляли от души. В то же время прогулка эта представляла собой переход от дома к дому, где хозяину пели колядки, желая процветания, здоровья и прочих благ, а тот в ответ, должен был чем-то одарить гостей и поблагодарить их за добрые пожелания.











- И, что вы собираетесь колядовать? Будете ходить, и петь песни за символическое угощение?

-У нас ведь на празднике «Святки 2017» будет совсем немного времени. Всего несколько часов. И они будут перенасыщены различными радостными событиями. И мы совсем немножко покалядуем. Сходим для этого на близлежащий Центральный рынок. Прогуляемся по торговым ларькам. Пособираем нехитрые угощения. А потом поиграем в различные народные игры. Детские и взрослые. В так называемые молодецкие забавы: народную борьбу «Тормоха», праздничные поединки «один на один», перетягивание палки, выталкивание из круга…



Самым ярким действом праздника, пожалуй, как обычно будет традиционный кулачный бой «стенка на стенку» (стеношный бой), в котором смогут принять участие, как представители отечественных школ единоборств, так и все желающие, пришедшие на наш праздник.



На детской игровой площадке, самым юным гостям фестиваля предложат познакомиться с традиционными русскими народными играми и забавами: «Царь горы», «Лапта», «Ручеёк» и многими другими. Игры будут очень занятные, и для самых маленьких, и для тех, кто постарше. Как всегда будут и семейные эстафеты, различные квесты, викторины, разгадывание веселых загадок, соревнование на смекалку…



Будет, конечно же, и насыщенная праздничная концертная программа с участием народных вокальных и хореографических коллективов, казачьих ансамблей. Традиционные колядочные представления. А всех замерзших будем отпаивать горячим и вкусным чаем из огромных самоваров…



- Чувствуется, вы провели большую подготовительную работу. Это всегда приятно, когда людям предлагают действительно серьезный и качественный продукт…

- В минувшую субботу мы провели научно-практическую конференцию «Святки. Новая жизнь. Старые традиции» в Академии культуры и искусств. Собрались представители различных обществ, изучающих и развивающих традиционную русскую культуру. Профессорско-преподавательский состав и студенты. Обменялись знаниями, мнениями. Там же опробовали и некоторые наиболее интересные с исторической и культурной точки зрения калядки. Показали друг другу любопытные наработки. Попели…



В рамках нашего фестиваля представим различные игры и виды спорта адаптированные под современный уклад жизни:

Хоккей на валенках. Традиционный дворовой вид спорта для Челябинской области, который продолжает развиваться.

Катание с горки. Кто дальше скатиться на ледянке с ледяной горки.

Семейные эстафеты. Семейные состязания в скорости, ловкости и сообразительности.

Молодецкие забавы



Одним словом – праздник! Все что связано с зимними забавами, в нашей памяти. Все что помним из детства и во что сейчас зимой можно и нужно поиграть нам и нашим детям! Традиционные праздники и гуляния, потихоньку, возвращаются в жизнь народов России, и они позволяют взглянуть на нашу жизнь по-новому. Нам есть, чем гордиться!