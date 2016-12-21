Малежик споёт любимые песни с друзьями и для друзей

Композитор, популярный исполнитель, писатель, поэт, заслуженный артист России Вячеслав Малежик отмечает 17 февраля 2017 года свой юбилей.В этот день он даст концерт и споёт со своими друзьями любимые народом песни на сцене Государственного Кремлевского дворца.

- Я очень жду этого концерта и хочу подвести некоторые промежуточные итоги того, что я успел «натворить» в своей жизни, - смеется музыкант. – А поскольку это будет мой день рождения, я пригласил на него людей, которые симпатичны мне по жизни и в творчестве.

Поздравить юбиляра и исполнить созданные им песни придут Сергей Трофимов, Алёна Апина, Николай Фоменко, Максим Леонидов, арт-группа «Сопрано Турецкого», лидер группы «Чиж и Кo» Сергей Чиграков, Виктор Салтыков, Теймураз Боджгуа, Екатерина Семёнова, ансамбли «Самоцветы», «Синяя птица», «Люди встречаются», «Ялла», «Пламя», «Голубые гитары» и другие.

Творческая жизнь Вячеслава Малежика начиналась с работы в вокально-инструментальных ансамблях. Постоянные гастроли, репетиции и выступления закалили его характер.

- Мои лучшие годы связаны с рок-н-ролльной сценой, - говорит артист. – Поэтому я постарался, чтобы на сцену вышли те, кто был у истоков этого жанра и кто знает, что это такое – настоящий вокально-инструментальный ансамбль! Мы дружим и следим за творчеством друг друга всю жизнь и в едином концерте очень хотим показать зрителям, что 50 лет спустя мы так же молоды душой и наши песни, которые мы исполняли в молодости, до сих пор не утратили своей актуальности.

Не исключено, что с некоторыми из гостей юбиляр споет дуэтом, но решать, как именно подать те или иные номера из его репертуара, будут гости.

- Я пока не знаю, как это будет выглядеть и мне не хочется, чтобы в подготовке номеров был какой-то диктат с моей стороны, - объясняет музыкант. - Я хочу, чтобы участники концерта привнесли новую кровь в мои песни, и мне самому не терпится посмотреть, что из этого получится!

Впервые столичные поклонники популярной музыки познакомились с Вячеславом Малежиком в 1967 году, когда он выступал в составе самодеятельных ансамблей «Ребята» и «Мозаика». Его песни «Наташка», «Русалка» и «Ты ничего не меняй» в конце 60-х годов были очень популярны среди молодежи. Профессиональная карьера Вячеслава Малежика стартовала в 1973 году в легендарном ансамбле «Веселые ребята» под руководством Павла Слободкина. Спустя два года музыкант перешел на работу в группу «Голубые гитары», а затем в ВИА «Пламя».

Первый сольный магнитоальбом «Саквояж» Вячеслав Малежик записал в декабре 1984, а в 1987 фирма «Мелодия» выпустила первую пластинку певца «Кафе «Саквояж». В следующие четыре года на той же «Мелодии» вышли еще четыре альбома артиста, подарившие ему полные залы и зрительскую любовь. В 1992 году вышел первый компакт-диск «Туман в декабре», а в 1996 году в Калифорнии Малежик вместе со своим другом Юрием Валовым записал альбом «В новом свете». Диск получил хороший отклик слушателей и был выпущен в Калифорнии на фирме P.S.B.Records. В ноябре-декабре 2001 года вышли сразу два новых диска Вячеслава Малежика «Имена на все времена» и «Мозаика», а в феврале 2002 года - диск "АННА" («Антология ненавязчивых наблюдений артиста»).

В 2004 году Вячеслав Малежик получил звание заслуженного артиста России, а в 2012 году он предстал перед своими поклонниками в новом амплуа – писателя, выпустив книгу «Понять. Простить. Принять».

На данный момент Вячеслав Малежик выпустил более 30 альбомов, а его песни «Двести лет», «Попутчица», «Мозаика», «Туман в декабре», «Подарок», «Провинциалка», «Острова» принесли ему всенародную любовь и славу.