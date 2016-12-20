Союз кинематографистов сообщил, где пройдут похороны актера Александра Яковлева

В понедельник, 19 декабря, в возрасте 70 лет скончался известный актер театра и кино Александр Яковлев. Последние два года он страдал от онкологического заболевания, в результате которого и умер.

Союз кинематографистов сообщает, что актер театра и кино будет похоронен в четверг, 22 декабря, на Введенском кладбище Москвы. Отпевание пройдет в Храме Илии Пророка Обыденного. Проститься с Александром Яковлевым можно будет в морге Боткинской больницы.

В фильмографии актера 119 ролей, в основном отрицательных персонажей. За роль Сорса в фильме «Мужской сезон» Александр Яковлев получил премию и стал победителем в номинации «Антигерой». Актер запомнился советскому и российскому зрителю по фильмам "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Семнадцать мгновений весны", "Адмиралъ", "Вий" (2014 г.), "Легенда № 17", "Закрытая школа", "Метро" и многих других.

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