Скончался актер театра и кино Александр Яковлев

19 декабря на 71-м году жизни скончался известный актер театра и кино Александр Яковлев. Смерть наступила после продолжительной болезни. О дате и месте прощания Союз кинематографистов пока ничего не сообщает.

С 1995 года актер сотрудничал с киностудией Никиты Михалкова «ТриТэ». В его фильмографии 119 ролей, в основном отрицательных персонажей. За роль Сорса в фильме «Мужской сезон» Александр Яковлев получил премию и стал победителем в номинации «Антигерой».

Яковлев снялся в фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Семнадцать мгновений весны", "Адмиралъ", "Вий" (2014 г.), "Легенда № 17", "Закрытая школа", "Метро" и многих других.





Читайте также:

Другие новости культуры

Все новости дня