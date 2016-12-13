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Новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса»

13 декабря 2016, 15:16 [ «АН-онлайн» ]

Новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса»

18 декабря в 18:00 Кремлёвский дворец представит своим зрителям новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса».

Вальсы венского композитора многие считают эталоном танцевальной музыки, которые исполняют на новогодних балах во всем мире. В новогоднем шоу прозвучат самые популярные вальсы, польки и марши: «Императорский вальс», «Весенние голоса», «На прекрасном голубом Дунае» и, конечно же, всемирно известный вальс «Сказки Венского леса». Исполнение знаменитого «Марша Радецкого» завершает программу. При исполнении этого произведения публика по традиции отбивает такт, а дирижер обращается к ней лицом и дирижирует этими аплодисментами.

В программе принимают участие: Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Fabio PIROLA (Италия), заслуженный артист России Анатолий Дичковский, Тамара Марченко, солистка Санкт-Петербургского Театра оперы и балета и Лариса Елина, солистка Мариинского театра. Истинным украшением Новогоднего шоу станет выступление танцоров – призеров России по бальным танцам (хореограф-постановщик Илья Маковский). Ежегодное новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» станет самым ярким событием в Москве в канун Нового года.

Стало уже хорошей традицией приходить на новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» в праздничных нарядах. В этот раз для всех зрителей в белоснежных нарядах приготовлены специальные новогодние подарки! Ваш праздничный наряд может содержать белый цвет – белое платье, белая блуза или белые туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных белоснежных нарядах!

В этом году символом новогоднего шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» является белая гвоздика. Поэтому Большой зал Государственного Кремлёвского Дворца в этот день будет празднично украшен тысячами белоснежных гвоздик и превратится в белоснежную сказку.

Не упустите потрясающую возможность посетить новогоднее шоу, наполненное роскошной музыкой короля вальса и волшебными танцами! Купить билеты на Новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА» можно прямо сейчас в кассе Государственного Кремлёвского Дворца и во всех театральных кассах города.

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