На 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Амиго

В ночь с субботы на воскресенье в Москве ушел из жизни заслуженный артист России, актер театра “Эрмитаж” Юрий Амиго. 17 октября артист отметил свое семидесятилетие.

О том, где и когда состоится церемония прощания с актером, пока не сообщается.

Как предположил художественный руководитель театра Михаил Левитин в ходе своего интервью Life, наиболее вероятной причиной смерти является инсульт.

Юрий Амиго играл на сцене “Эрмитажа” с 1975 года. Он запомнился зрителям по своим ролям в таких постановках как “Скверный анекдот” и “Где найти Алису?”. Он также исполнил несколько ролей в кино, в том числе в фильме “Азазель”.

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