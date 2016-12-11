Случай может изменить жизнь прямо на сцене ТЮЗа

Не зря говорят, что рассмешить судьбу очень просто – стоит только рассказать ей о своих планах. Всего запланировать невозможно, потому что никогда не знаешь, что будет, если в жизнь вмешается случай и повернёт все на другое русло.



Вольная фантазия режиссёра Виктора Крамера по новелле английского писателя Оскара Уайльда «Кентервильское привидение» именно об этом и хочет доказать молодому поколению, что не всё в этом мире можно познать при помощи логики. Что наш причудливый мир иногда тем и прекрасен, что всегда остаётся немного не разгадан. От сюрпризов никто не застрахован.



Готическо-юмористическая новелла «Кентервильское привидение» опубликована 1887 году, как сатира над буржуазным обществом конца XIX века. История привидения сэра Симона де Кентервиля, которое спокойно живёт в уединённом замке Кентервиль до момента переезда в него новых владельцев. Новые жильцы – посол Великобритании, его жена и дети. Привидение такому положению дел весьма недовольно и всеми силами пытается выкурить жильцов из замка. Лязганье цепей по ночам, появляющиеся на полу кровавые пятна, страшные завывания – ничего не пугает современное семейство, от чего привидение начинает чахнуть.

Ироничный флёр манеры Оскара Уальда, атмосфера загадочности и «чисто английский» юмор делают спектакль поистине уникальным.



Спектакль состоится 16 декабря в 18:00, 21 января в 12:00 и 17:00 в ТЮЗ имени А.А. Брянцева (Пионерская пл., 1)

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