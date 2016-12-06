Фасад Казанского собора в Питере покрылся пятнами после снегопадов

Фасад Казанского собора потемнел и покрылся пятнами. Изменения замечены со стороны набережной канала Грибоедова.



Облицовка собора потемнела из-за особого состава извести, который применялся при недавней реставрации, сообщает лидер движения "Солидарный Петербург" Анатолий Канюков. По его словам, изменения происходят из-за осадков, а в холодное время года покрытие будет естественным образом разрушаться.



Лидер "Солидарного Петербурга" заявил, что, по данным комитета по охране памятников Петербурга, при реставрации Казанского собора использовалась известь высокого качества. Однако проверка материалов возможна только в момент приемки работ, иное не предусмотрено законодательством и не представляется возможным.



Канюков отметил, что проверка качества проходила под руководством профессора кафедры минералогии СПбГУ, доктора геолого-минералогических наук Андрея Булаха. При этом, сообщает Канюков, Булах позднее в интервью "Вечернему Петербургу" заявил о том, что рабочие, как оказалось, разбавляли известь гипсом и кремнием. Из-за этого нарушились природные свойства покрытия. Известь частично впитается, частично осыплется, и собор придется подкрашивать раз в несколько лет.



Глава "Солидарного Петербурга" сказал, что уже в третий раз будет направлено обращение в прокуратуру. "Но раз КГИОП признал исследование Андрея Булаха, то теперь пора сравнить их позицию с его. Мы направим третий раз обращение в прокуратуру, чтобы наконец, разобраться, где правда и как теперь можно спасти город от гепардового образа собора. Заодно узнаем позицию прокуратуры, действительно ли нет механизмов защиты Казанского собора после того, как работы приняты", — заявил Канюков.

продолжение материала на портале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 06.12.16