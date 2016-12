Иногда я задумываюсь над тем, а когда же и где весь этот рок-н-ролл начался, где это место и где стартовая линия? Видимо, конкретного ответа на этот вопрос нет, как нет ни места, ни даты, а есть эволюция и метаморфозы.

Буги-вуги 40-х годов, то есть времен Второй Мировой Войны, уже “рок-н-роллили”, а в начале 50-х начинали давать настоящего жару, зачастую еще под биг-бэнд, а не под гитарную группу.

Вот, сами посудите…



Andrews Sisters Boogie Woogie Bugle Boy



Georgia Gibbs ♪ I want you to be my baby



Bill Haley & His Comets - Rock Around The Clock (1955) HD