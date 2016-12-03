Звезды аргентинского танго вновь в Петербурге

В 20-30-ые годы танго было под запретом как танец буржуазной культуры. Запрещать запрещали, но танго становилось все более любимо. Из рук в руки передавались заигранные патефонные пластинки с "Кумпарситой" Родригеса, "Брызгами шампанского", "Утомленным солнцем". Звучали сладостные мелодии Оскара Строка, задушевное танго в исполнении Вадима Козина, Петра Лещенко, Константина Сокольского, Александра Вертинского... А затем танго военного времени и танго из отечественных кинофильмов. Это было наше родное русское танго.



Но сегодня танго вновь возвращается к нам в начале нового века в том исконном стиле, как его танцевали и танцуют в Аргентине. Это новая волна тангомании. Это новое направление неоромантизма, когда мужчина и женщина заново открывают очарование и удовольствие от танца вдвоем. Аргентинское танго танцуют во всем мире.



Легендарное танго-шоу от постановщиков покорившего Бродвей «Forever Tangо» прозвучит горячими аргентинскими ритмами на сцене петербургского театра «БУФФ». Всемирно известные хореографы Vanesa Villalba и Facundo Pinero исполнят в танцевальном спектакле главные партии, а лучшие российские танцоры будут вторить им в грандиозном шоу «La Boca Tango».



Звёзды аргентинского танго мировой величины вновь в Петербурге с уникальным спектаклем о родине танго – Буэнос-Айресе. На заре XX столетия юная эмигрантка перебирается в старинный портовый район La Boca, где познаёт суровые реалии столицы. Мечты прибывшей в «Серебряную Мекку» Новой Земли девушки гаснут, когда ей приходится пройти через множество испытаний. В La Boca девушка впервые влюбится, познает сладость порока и горечь потери, но главное – здесь она познакомится с танго, которое лейтмотивом пройдёт сквозь всю её жизнь.



Дуэт танцоров и хореографов Vanesa Villalba и Facundo Pinero из Аргентины создали спектакль «La Boca Tango» следом за колоссальным успехом легендарного шоу «Forever Tango», которое с аплодисментами приняли на бродвейских подмостках. Художественным руководителем шоу стал Андрей Панфёров – призёр и пятикратный финалист официального Чемпионата

Мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе.



Шоу состоится 5 декабря в 20:00.

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