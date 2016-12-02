Главный Дед Мороз страны приедет с подарками в «Мастерславль»
2 декабря 2016, 16:55 [ «АН-онлайн» ]
6 декабря в рамках шоу «Цирк Деда Мороза: Новогодний БУМ» в детском городе мастеров «Мастерславль» гости смогут встретиться с Главным Дедом Морозом страны, который приедет в этот день специально из Великого Устюга.
У каждого ребенка будет возможность отдать письмо со своим новогодним пожеланием лично в руки сказочному волшебнику, сфотографироваться с Дедушкой, и, присев к нему на колени, разузнать, что интересного он приготовил для представления «Новогодний БУМ».
Вместе с Морозом маленьких гостей и их родителей встретят постоянные жители «Мастерславля» – Софья и Левша. Они проведут увлекательные конкурсы, во время которых будут разыграны билеты на «Цирк Деда Мороза: Новогодний БУМ». Не обойдется на празднике и без нарядной новогодней елки, которую горожане «Мастреславля» установят специально к приезду Главного Дедушки.
Показы нового детского праздничного шоу «Цирк Деда Мороза: Новогодний БУМ!» пройдут в Большом зале Дома Кино Союза кинематографистов с 24 декабря по 5 января. Гостей яркой костюмированной вечеринки ожидают головокружительные танцевальные и цирковые номера, загадочные фокусы, выступления дрессированных животных, юмористические антрепризы. И там руководить общим весельем будет главный Российский Дед Мороз. Сюрпризы будут поджидать гостей маскарада буквально на каждом шагу — в фойе Дома Кино юных зрителей встретят аниматоры-снеговики театрального центра Славы Полунина. Дети смогут поучаствовать в конкурсах, танцах, хороводах, мастер-классах по изготовлению маскарадных костюмов, заглянуть в Книгу добрых дел Российского Деда Мороза, загадать желание у волшебных новогодних елок.
«Мастерславль» – крупнейший в России интерактивный развивающий проект для детей от 5 до 14 лет, он позволяет детям прикоснуться к 150 профессиям. Масштабный проект включает 2 этажа и 60 мастерских с автодромом, машиной «Скорой помощи», настоящей кабиной грузовика и «горящим» домом. В городе есть своя валюта — таланты. Их можно либо заработать в мастерских за какие-то общественно-полезные дела , либо потратить на катание на машинках, выезд в бригаде «Скорой помощи», тушение пожара, копание в песке в поисках осколков древней вазы и работу кассиром в продуктовом магазине. А еще в «Мастерславле» учат азбуке Брайля, ставят мини-спектакль, чинят водопроводные трубы, моют машины и многое другое.