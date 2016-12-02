Главный Дед Мороз страны приедет с подарками в «Мастерславль»

6 декабря в рамках шоу «Цирк Деда Мороза: Новогодний БУМ» в детском городе мастеров «Мастерславль» гости смогут встретиться с Главным Дедом Морозом страны, который приедет в этот день специально из Великого Устюга.

У каждого ребенка будет возможность отдать письмо со своим новогодним пожеланием лично в руки сказочному волшебнику, сфотографироваться с Дедушкой, и, присев к нему на колени, разузнать, что интересного он приготовил для представления «Новогодний БУМ».

Вместе с Морозом маленьких гостей и их родителей встретят постоянные жители «Мастерславля» – Софья и Левша. Они проведут увлекательные конкурсы, во время которых будут разыграны билеты на «Цирк Деда Мороза: Новогодний БУМ». Не обойдется на празднике и без нарядной новогодней елки, которую горожане «Мастреславля» установят специально к приезду Главного Дедушки.