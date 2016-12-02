Навстречу мечте: живопись, куклы
2 декабря 2016, 14:05 [ «АН-онлайн» ]
Предновогоднее волшебное настроение ждет зрителей в канун новогодних праздников в Музее Серебряного века – одном из отделов Государственного литературного музея. Здесь со 2 декабря по 2 января будут открыты две необычные выставки. Экспозиция «Серебряный век. Время и куклы» познакомит посетителей с авторскими куклами, созданными художниками под впечатлением литературных произведений эпохи Серебряного века. На выставке живописи Лады Меркуловой «Навстречу мечте» будут показаны живописные произведения, покоряющие своей искренностью и оригинальностью сюжетов.
17 кукол – произведений известных российских мастеров–кукольников, выполненных в самых разнообразных техниках будут показаны в рамках проекта «Серебряный век. Время и куклы». Светлана Нехаева, Татьяна Быкова, Светлана Киреева, Карина Горелкина, Татьяна Савенкова-Линькова, Ирина Соковнина, Юлия Лешкевич, Лена Лахова представят вниманию зрителей некоторые из своих работ.
Другая часть проекта – выставка живописи Лады Меркуловой – отличается поистине уникальным настроением и обаянием. Не случайно этот персональный проект носит название «Навстречу мечте». Куратор выставки, искусствовед ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Петрова, так характеризует творчество автора: «Искусство московской художницы Лады Меркуловой привлекает как специалистов, так и любителей искусства. Персонажи работ художницы необычны и наделены созидательной силой. Редко сегодня можно встретить в огромном потоке современного искусства такие эмоционально яркие и искренние работы. Стилистически они близки символизму, но в них чувствуется особое ощущение Космоса. В ее картинах мы не увидим искусственной надуманности или нарочитой идейности. Хрупкие, нежные, словно бесплотные, чрезвычайно утонченные создания показывают нам одухотворённый Космос, родственную связь человека и Вселенной и красоту нездешних миров».
Картины Меркуловой еще и музыкальны: каждая из работ имеет свою тональность, свое звучание. Стиль Меркуловой искусствоведы определяют также и как «неосимволизм». По духу, по образам воплощения, по технике исполнения это направление перекликается с «символизмом», который был так популярен в начале ХХ века, в эпоху «Серебряного века». Как говорит Лада: «Мне очень близка поэзия того периода, и именно направления «символизм». Очень люблю стихи Поля Верлена, Александра Блока, Валерия Брюсова, Константина Бальмонта… Еще мне очень интересна личность Микалоюса Чюрлениса, он видел удивительные образы, слышал гармонию Космоса».
По окончании работы выставки Лады Меркуловой в Музее Серебряного века, экспозиция «Навстречу мечте» переместится в выставочный зал пансионата Управления делами Президента РФ «Сосны», в феврале развернется в центральной сочинской галерее «ФОРТ», а затем отправится в небольшое европейское турне.
Выставка пройдет в Музее Серебряного века
2 декабря 2016 – 2 января 2017
Адрес: 129010, Москва, Проспект Мира, д. 30. Телефон: 8 495 680-86-83