Навстречу мечте: живопись, куклы

Предновогоднее волшебное настроение ждет зрителей в канун новогодних праздников в Музее Серебряного века – одном из отделов Государственного литературного музея. Здесь со 2 декабря по 2 января будут открыты две необычные выставки. Экспозиция «Серебряный век. Время и куклы» познакомит посетителей с авторскими куклами, созданными художниками под впечатлением литературных произведений эпохи Серебряного века. На выставке живописи Лады Меркуловой «Навстречу мечте» будут показаны живописные произведения, покоряющие своей искренностью и оригинальностью сюжетов.

17 кукол – произведений известных российских мастеров–кукольников, выполненных в самых разнообразных техниках будут показаны в рамках проекта «Серебряный век. Время и куклы». Светлана Нехаева, Татьяна Быкова, Светлана Киреева, Карина Горелкина, Татьяна Савенкова-Линькова, Ирина Соковнина, Юлия Лешкевич, Лена Лахова представят вниманию зрителей некоторые из своих работ.