Би-2 записали песню на стихи Ильи Кормильцева

Би-2, Диана Арбенина, Владимир Шахрин, Найк Борзов, Настя Полева, Михаил Карасёв, Алексей Могилевский и Муся Тотибадзе в новом видео, посвященном Илье Кормильцеву

В первый день зимы группа Би-2 выпускает новую песню и клип «Птица на подоконнике»!

Композиция была записана осенью этого года в рамках масштабного проекта «Иллюминатор», посвященного Илье Валерьевичу Кормильцеву — одному из самых незаурядных людей эпохи 1980-х – 2000-х. Литератор, философ, один из идеологов Свердловского рок-клуба – сложная и противоречивая личность, Илья Кормильцев оставил заметный след в отечественной культуре.

Получив от инициаторов проекта («Наше радио», компания “АртФест” и Медиа-Лаборатория S.G.T.R.K) предложение принять участие в этом трибьют-проекте, Шура Би-2 выбрал стихотворение Кормильцева «Птица на подоконнике», которое отправил Михаилу Карасёву...

Михаил Карасёв:

Автором одной из частей композиции стал Евгений Писак — свидетель и соратник событий тех времен и к тому же друг самого мэтра.

Демо, которое Михаил Карасёв отправил Шуре, очень понравилось музыканту. А услышав припев, он решил пригласить для его исполнения и других артистов — превратить его в своеобразный гимн.



В записи песни «Птица на подоконнике» помимо Би-2 приняли участие Диана Арбенина, Владимир Шахрин, Найк Борзов, Настя Полева, Михаил Карасёв, Алексей Могилевский и Муся Тотибадзе. Музыкантов можно будет увидеть и в клипе «Птица на подоконнике», снятом режиссёром Игорем Шмелёвым этой осенью в одной из московских квартир.

Композиция «Птица на подоконнике» войдёт в новую пластинку Би-2, которая будет выпущена в следующем году. Кроме того, песня даст имя трибьют-альбому, который устроители проекта также планируют издать в новом 2017 году. В пластинку «Птица на подоконнике», который откроет песня Би-2, также войдут композиции других исполнителей на стихи Ильи Кормильцева.





