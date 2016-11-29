Во вторник, 29 ноября, знаменитый российский актер Евгений Миронов празднует юбилей.

Художественного руководителя Государственного театра наций с 50-летием поздравил президент РФ Владимир Путин, сообщается сегодня на официальном сайте Кремля. В поздравлении российский лидер подчеркнул щедрый талант Миронова, его увлеченность любимым делом и стремление к самосовершенствованию. По мнению главы государства, работы деятеля культуры в кино и театре всегда неординарны и интересны.

Путин пожелал актеру добиться успеха и состояться на режиссерском и актерском поприще.