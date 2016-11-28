Аналога новогоднему шоу Цирка Чудес в России нет!

10 декабря 2016 года в Цирке Чудес состоится официальная премьера новогоднего шоу «Волшебный подарок Деда Мороза».

Грандиозная программа «Волшебный подарок Деда Мороза» - уникальный синтез циркового, театрального, музыкального шоу и шоу иллюзии. Герой шоу - самый обычный мальчик, только вот зимние праздники ему совсем не в радость, в новогодние волшебства он не верит. Но скоро всё изменится: ради помощи верному другу наш герой пустится в увлекательные приключения и обязательно получит самый главный подарок Деда Мороза - умение верить в чудеса и создавать их друг для друга!

Гостей цирка ждут:

- Трюки от сильнейших цирковых артистов;

- Потрясающие спецэффекты, разработанные по уникальным технологиям для шоу Цирка Чудес;

- Настоящие чудеса от Артёма Щукина — иллюзиониста, входящего в десятку лучших фокусников мира и финалиста шоу «Минута Славы «на Первом канале;

- Прекрасные песни в исполнении известных театральных актёров и участников шоу «Голос. Дети»;

- По-настоящему смешные клоуны;

- Потрясающая атмосфера, пронизанная весельем, счастьем и волшебством!









Шоу проходит с 10 декабря по 31 января.

Сайт: http://www.aivengo-t.ru/circus-m/ng2017.html

Билеты от 500 рублей