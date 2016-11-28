Аналога новогоднему шоу Цирка Чудес в России нет!
28 ноября 2016, 16:16 [ «АН-онлайн» ]
10 декабря 2016 года в Цирке Чудес состоится официальная премьера новогоднего шоу «Волшебный подарок Деда Мороза».
Грандиозная программа «Волшебный подарок Деда Мороза» - уникальный синтез циркового, театрального, музыкального шоу и шоу иллюзии. Герой шоу - самый обычный мальчик, только вот зимние праздники ему совсем не в радость, в новогодние волшебства он не верит. Но скоро всё изменится: ради помощи верному другу наш герой пустится в увлекательные приключения и обязательно получит самый главный подарок Деда Мороза - умение верить в чудеса и создавать их друг для друга!
Гостей цирка ждут:
- Трюки от сильнейших цирковых артистов;
- Потрясающие спецэффекты, разработанные по уникальным технологиям для шоу Цирка Чудес;
- Настоящие чудеса от Артёма Щукина — иллюзиониста, входящего в десятку лучших фокусников мира и финалиста шоу «Минута Славы «на Первом канале;
- Прекрасные песни в исполнении известных театральных актёров и участников шоу «Голос. Дети»;
- По-настоящему смешные клоуны;
- Потрясающая атмосфера, пронизанная весельем, счастьем и волшебством!
Шоу проходит с 10 декабря по 31 января.
Сайт: http://www.aivengo-t.ru/circus-m/ng2017.html
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