Внук Олега Янковского – о своей роли в фильме «Дама Пик»

Иван Янковский впервые снялся в кино в 9-летнем возрасте – в картине своего великого деда Олега Ивановича Янковского «Приходи на меня посмотреть». В 2015 году молодой актёр получил на «Кинотавре» приз за «Лучшую мужскую роль» в картине «Тряпичный союз». Недавно в российский прокат вышел новый фильм Павла Лунгина «Дама Пик», где Иван Янковский исполнил главную роль. Актер рассказал «Аргументам недели» о том, как непросто было перевоплотиться в оперного певца.

«Я тщательно готовился к этой роли, как любой уважающий себя артист, – поделился с «АН» Иван Янковский. – Но я не певец, не умею играть на музыкальных инструментах. Ещё до съёмок поехал на «Горбушку» и купил все диски с разными вариантами «Пиковой дамы», где партию Германна исполняли Владимир Атлантов, Пласидо Доминго, другие певцы. Я их не сравнивал, все они очень разные – и по импульсивности, и по видению образа. Просто учил партию, слушая музыку беспрерывно – и дома, и в машине, когда ездил на репетиции. В общем, варился в этом котле всё время перед съёмками».

Актер также рассказал, что научился у Олега Ивановича Янковского молчать. «Везде – и в жизни, и в кадре. Это вещь очень необходимая, – считает артист. – Что такое актёрство? Оно же не только в речи, в словах. Вы помните, как большие артисты умеют молчать в кадре? Как удивительно молчат Роберт де Ниро, Аль Пачино. Олег Иванович Янковский – один из таких «великих молчунов».

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