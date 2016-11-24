Для фанатов популярного британского телесериала "Шерлок" сегодня появилась прекрасная новость.

В сети были опубликованы в общей сложности шесть новых фотографий, которые демонстрируют ключевых героев четвертого сезона. Как сообщает издание Entertainment Weekly, на снимках можно увидеть самого Шерлока Холмса в исполнении Бенедикта Камбербетча - он позирует в своем легендарном пальто и шарфе, а также ребенка четы Ватсон. Кроме того, поклонники сериала могут увидеть нового главного злодея Калвертона Смита, который по словам продюсера "Шерлока" является "чистым злом".

Напомним, премьера нового сезона сериала состоится в первый день нового года.