Путин поздравил с юбилеем Александра Маслякова

В четверг, 24 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем ведущего "Клуба веселых и находчивых", заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова.

Ведущему КВН сегодня исполнилось 75 лет. Президент России пожелал ему здоровья и всего самого наилучшего. Путин отметил большой талант Маслякова, его неиссякаемую энергию, а также серьезную увлеченность делом.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, говорится также, что КВН считается одним из самых ярких проектов российского телевидения, который имеет свою собственную историю и традиции, а также является настоящим направлением в молодежном движении страны.