В Челябинске барон Мюнгхаузен помогает детям…

В Челябинске в начале этой недели, с большим успехом прошла, уже седьмая, благотворительная театральная постановка местной студии творческого развития Константина Хабенского. Организаторы порадовали земляков прекрасным спектаклем, по замечательной пьесе Григория Горина «Тот самый Мюнгхаузен», в инсценировке известного челябинского режиссера-постановщика Павла Каштанова.

И в этом обновленном представлении действие шло уже, похоже, не в далекой от нас, средневековой Германии, а в 2016 году. И, искрометные события, разворачивались ни где, ни будь, а совсем рядом, у нас с вами, в современном Челябинске. Социальный посыл спектакля при этом был более чем злободневным. И шутки в адрес власть имущих, были не только остроумными, но и удивительно смелыми. На сцене артисты невзначай, поговорили, и о туристической привлекательности промышленного региона, и о стратегии опережающего развития, и даже о экономии государственных расходов на туалетной бумаге. Образы бургомистра и герцога ганноверского были более чем узнаваемы. И публика радостно воспринимала сатиру, звучавшую на сцене. Барон Мюнгхаузен взял и объявил войну США. И выиграв ее, сумел добиться отмены санкций в отношении России. А также был приглашен в белый дом на инаугурацию нового президента Америки Дональда Трампа.









Павел Каштанов со сцены, обращаясь, ко всем присутствующим на благотворительном спектакле сказал, что возможно, где то в далекой параллельной вселенной деньги на лечение тяжелобольных детей, в полном объеме поступают из бюджета. А средства на содержание бездарных футболистов и их тренеров, собирают при помощи спонсоров и СМС откликов их поклонников. Но у нас, деньги на неотложную помощь тяжело больным раком головного мозга малышам приходится зарабатывать вот так…









Ляйсан Мищарина, директор благотворительного Фонда студии творческого развития Константина Хабенского рассказала, что она еще не встречала такого в России, чтобы люди, занимающие определенный уровень и должности играли бы, и создавали в театре нечто подобное. По ее мнению: «Это должно быть и в других городах. Может быть мы увидим, что то подобное и в Москве. А в Челябинске этот проект существует уже восьмой год. Спектакль про барона Мюгхаузена был создан по инициативе Марии Петровой, которая является региональным куратором студии в Челябинске. Это замечательная идея. Барон, и его друзья от всей души помогают деткам, которые в своем возрасте, столкнулись с очень серьезными трудностями…».