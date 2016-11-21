В музее-квартире Ф.И. Шаляпина в Санкт-Петербурге 17 ноября открылась выставка коллекции нарядов Людмилы Гурченко. Людмила Марковна известна всем не только как талантливая актриса и певица, но и как настоящая икона стиля.

Она могла создать неповторимый образ, которому стремились подражать и которым восхищались. На выставке, открывшейся в Петербурге, можно перенестись в закулисье и увидеть, как актриса создавала свои элегантные платья, шляпки и аксессуары.

Среди экспонатов – наряды и украшения, созданные Гурченко своими руками, а также предметы из разных коллекций, в том числе знаменитая петровская жирандоль, приобретенная актрисой на один из первых гонораров.

«В этой выставке отражается талант Люси, – уверен муж актрисы Сергей Сенин. – Она была впереди моды. Из 800 своих платьев 200 она сделала собственноручно, причем никогда не пользовалась швейной машинкой, только иголкой с ниткой».

Большинство украшений и костюмов, представленных в экспозиции, Гурченко сделала сама, не следуя моде, а диктуя ее. Убедиться в этом теперь смогут и петербуржцы. Выставка работает с 17 ноября по 20 января по адресу: ул. Графтио, 2Б, дом-музей Ф. И. Шаляпина.

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