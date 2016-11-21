В прошлых выпусках мы говорили о питерских первопроходцах ВИА – “Поющих Гитарах” и о первых московских ВИА – “Веселых Ребятах” и “Голубых Гитарах”.

Однако картина будет неполной, если не рассказать о “ЦВЕТАХ” Стаса Намина – мосте на пути от Сов-Поп-Рок-Эстрада-ВИА к Сов-Рок-группам 80-х. При этом я имею в виду первый состав “ЦВЕТОВ” – ту четверку, что была на обложке первой пластинки 1972 года.

Стас Намин, будучи человеком разноплановым, сочетал в себе качества как креативщика, так и бизнесмена высокого полета. С одной стороны, Стас знал на уровне инстинкта “как, с кем и когда” нужно разговаривать, чтобы добиться своего. С другой стороны, он еще в бытность свою суворовцем стал убежденным, мечтающим носить длинные волосы, музыкальным хиппарем, пораженным Битлами, Роллингами и Джими Хендриксом, “летом любви” и Вудстоком.

В середине 60-х Стас создает свою первую группу из “кремлевских внуков” (Орджоникидзе, Бонч-Бруевич) и не без доли сарказма дает ей название, которое произносилось без привкуса осторожности разве что ее участниками, – “ПОЛИТБЮРО”.

“Чтоб как у Битлов, только свое и по-русски” – стремление, типичное для биг-бит тусовки конца 60-х, но лишь Стасу удалось максимально приблизиться к реализации этого желания и пробить появление на советской сцене групповой формы – четыре человека на сцене, огромные переполненные залы и в основном своя оригинальная музыка. Однако в то время любая концертная деятельность была возможна только через официальные концертные организации с худсоветами, утверждением репертуара, оплатой по тем самым пресловутым вокально-инструментальным ставкам – и это была неизбежная ВИА-составляющая “ЦВЕТОВ”.

Кстати, 60 000 000 пластинок продали…





Цветы - Честно говоря







ВИА Цветы - Звёздочка моя ясная (1973 г.)