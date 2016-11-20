В Москве появился памятник балерине Майе Плисецкой

Сегодня, 20 ноября, годовщина со дня рождения российской балерины Майи Плисецкой. Памятник великой танцовщице открыли в Москве, на улице Большая Дмитровка, где один из скверов носит имя российской балерины.

Открыли скульптуру под музыку "Кармен" композиторов Бизе и Щедрина, передают РИА Новости.

На открытии монумента одной из ярчайших представительниц русской школы балета присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и муж Плисецкой композитор Родион Щедрин.

Сообщается, что на церемонию открытия пришли десятки почитателей таланта Плисецкой, - постамент скульптуры буквально утонул в цветах.

Инициатор установки памятника Плисецкой - ее супруг, а воплотил идею скульптор Виктор Митрошин, знавший Майю Михайловну лично.