СМИ сообщили о самоубийстве звезды сериалов Лизы Мастерс

Звезда кино и телесериалов Лиза Линн Мастерс скончалась во время своего путешествия в Перу. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на представителя актрисы.

Пока что никаких официальных заявлений о причинах смерти звезды, знакомой любителям кино по сериалам “Закон и порядок” и “Сплетница”, сделано не было. Однако в ряде западных СМИ появилась информация, что Мастерс ушла из жизни добровольно. Сообщается, что в последнее время актриса находилась в состоянии тяжелой депрессии. Возможно, ее путешествие в Перу было попыткой выйти из этого состояния, однако в конце концов звезда сдалась под напором негативных мыслей. По информации таблоидов, ее тело было найдено в шкафу отеля - Мастерс повесилась на собственной юбке.

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