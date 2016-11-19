СМИ сообщили о самоубийстве звезды сериалов Лизы Мастерс

СРОЧНО
|21:52  Обругавший Обаму президент Филлипин восхитился Путиным |20:51  Российский конькобежец пострадал от собственных кроссовок |20:28  “Манчестер Юнайтед” запретил россиянам посещать матч в Одессе |19:09  Песков: встреча Путина и Обамы на саммите в Перу неизбежна |18:51  В Мурманске школьница упала с крыши девятиэтажки |17:57  Пассажира московского метро ударили скальпелем в голову |17:35  Питерского учителя физики обвинили в изнасиловании школьницы |17:21  Страны Балтии опасаются “вторжения России” после избрания Трампа |17:00  Уральские школьники госпитализированы с подозрением на отравление психотропным веществом |16:05  В Ульяновске пьяный полицейский врезался в трамвай |14:53  Харитонов: Хочу реабилитироваться перед земляками за поражение в Bellator |14:28  В Иванове в здании колледжа обнаружен труп студентки |14:16  Сотрудники МЧС подрались в Подмосковье, один человек убит |12:45  Башенный кран рухнул в Сургуте |11:39  В Ленинградской области ребенок облился горячим чаем, его госпитализировали |11:08  Керченскую паромную переправу вновь закрыли |10:33  В Челябинской области собаки разорвали ребенка |09:56  Грузовик протаранил сразу шесть автомобилей на юге Москвы |09:50  На стройплощадке под Тюменью произошел пожар, семеро погибших |07:39  Петр Порошенко не получил приглашения на инаугурацию Трампа |18.11 22:24  Лавров и Керри по телефону обсудили ситуацию в Алеппо |18.11 21:24  СМИ: для допроса игрока “Ростова” прибыли 50 силовиков |18.11 20:23  В ивановском колледже нашли тело студентки |18.11 19:33  На заметку Кокорину: сборная Северной Ирландии отдала детям половину гонорара за Евро-2016 |18.11 19:08  Минобороны: судя по обвинениям Госдепа, в Сирии нет ничего, кроме госпиталей |18.11 18:32  Трамп приступил к формированию новой администрации США |18.11 17:31  Володин назвал принятый госбюджет “оптимальным, но жестким” |18.11 16:45  США и Евросоюз решили продлить антироссийские санкции до победного конца |18.11 15:56  Молодой отец в Петербурге остановил нарушительницу ПДД с помощью коляски с ребенком |18.11 13:56  УЕФА дисквалифицировал хавбека ЦСКА Ерёменко на два года за употребление кокаина

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Культура

СМИ сообщили о самоубийстве звезды сериалов Лизы Мастерс

19 ноября 2016, 19:42 [ «АН-онлайн» ]

СМИ сообщили о самоубийстве звезды сериалов Лизы Мастерс
Фото: twitter.com

Звезда кино и телесериалов Лиза Линн Мастерс скончалась во время своего путешествия в Перу. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на представителя актрисы.

Пока что никаких официальных заявлений о причинах смерти звезды, знакомой любителям кино по сериалам “Закон и порядок” и “Сплетница”, сделано не было. Однако в ряде западных СМИ появилась информация, что Мастерс ушла из жизни добровольно. Сообщается, что в последнее время актриса находилась в состоянии тяжелой депрессии. Возможно, ее путешествие в Перу было попыткой выйти из этого состояния, однако в конце концов звезда сдалась под напором негативных мыслей. По информации таблоидов, ее тело было найдено в шкафу отеля - Мастерс повесилась на собственной юбке.

Читайте также:

Другие новости культуры 

См. все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Обама отказался помиловать Сноудена

Обама отказался помиловать Сноудена

Уходящий президент Соединенных Штатов Барак Обама отказался помиловать бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, несмотря на то, что к нему неоднократно поступали просьбы об этом.

//В мире

Новое правительство Эстонии позволит преподавать в гимназиях на русском

Новое правительство Эстонии позволит преподавать в гимназиях на русском

Шесть лет назад в Эстонии был принят закон, согласно которому в русских гимназиях на территории страны соотношение предметов должно быть доведено до показателя 60% на эстонском языке и только - 40% на русском.

//Спорт

“Манчестер Юнайтед” запретил россиянам посещать матч в Одессе

“Манчестер Юнайтед” запретил россиянам посещать матч в Одессе

Российские болельщики не смогут посетить матч футбольного клуба “Манчестер Юнайтед” с украинской “Зарей”, запланированный на 8 декабря. Все купленные россиянами билеты на эту игру аннулированы.

//В мире

Молдавского генконсула в Турции арестовали на тридцать дней

Молдавского генконсула в Турции арестовали на тридцать дней

Генеральный консул Молдавии в Стамбуле Вячеслав Филип, задержанный ранее в аэропорту Кишинева по подозрению в получении взятки, был помещен под 30-дневный арест. Такое решение вынес районный суд Кишинева.

//Происшествия

В Мурманске школьница упала с крыши девятиэтажки

В Мурманске школьница упала с крыши девятиэтажки

Сегодня стало известно о трагедии, случившейся утром в Мурманске. У одной из местных высоток было найдено тело девочки. Следователи предполагают, что она могла сорваться с крыши многоэтажки.

//Происшествия

Питерского учителя физики обвинили в изнасиловании школьницы

Питерского учителя физики обвинили в изнасиловании школьницы

Вчера вечером в полицию обратилась мама ученицы одной из средних школ города Санкт-Петербурга. Девочка утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны преподавателя физики в школьном кабинете.

//Наука

В центре Млечного Пути обнаружен гигантский сгусток темной материи

В центре Млечного Пути обнаружен гигантский сгусток темной материи

Сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук Сергей Троицкий заявил, что в самом центре Млечного Пути недавно был обнаружен гигантский сгусток, состоящий из темной материи.

//Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые после развода появилась перед поклонниками

Анджелина Джоли впервые после развода появилась перед поклонниками

Всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли впервые после сообщений о разводе с Брэдом Питтом появилась на публике. Женщина записала видео для Международного уголовного суда в Гааге.

//Культура

СМИ сообщили о самоубийстве звезды сериалов Лизы Мастерс

СМИ сообщили о самоубийстве звезды сериалов Лизы Мастерс

Звезда кино и телесериалов Лиза Линн Мастерс скончалась во время своего путешествия в Перу. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на представителя актрисы. Не исключается, что актриса покончила с собой.

//Политика

Обругавший Обаму президент Филлипин восхитился Путиным

Обругавший Обаму президент Филлипин восхитился Путиным

﻿Филиппинский лидер Родриго Дутерте известен своими резкими комментариями в адрес многих мировых политиков, в том числе президента США Барака Обамы. Однако Путину он выразил свое восхищение.

//В мире

Парам, зачавшим ребенка в итальянских отелях, будут возмещать стоимость проживания

Парам, зачавшим ребенка в итальянских отелях, будут возмещать стоимость проживания

Интересный ход придумали владельцы отелей, расположенных в итальянском городе Ассизи. Парам, зачавшим ребенка в тот период, когда они останавливались в местных гостиницах, будет возвращена стоимость проживания.

//Новости ADWILE

//В мире

Швейцария прокомментировала инцидент с истребителями

Швейцария прокомментировала инцидент с истребителями

Министерство обороны Швейцарии прокомментировало произошедший накануне инцидент с сопровождением истребителями в своем воздушном пространстве самолета с российским чиновниками, летевшими на саммит.

//Спорт

Российский конькобежец пострадал от собственных кроссовок

Российский конькобежец пострадал от собственных кроссовок

Конькобежец из России Денис Юсков вынужден был пропустить забег на тысячу метров во время второго этапа Кубка мира, который проводится сейчас в Японии. Виной тому стала досадная неприятность.

//Политика

Песков: встреча Путина и Обамы на саммите в Перу неизбежна

Песков: встреча Путина и Обамы на саммите в Перу неизбежна

Несмотря на то, что на саммите в перуанской столице Лиме не было запланирована отдельная встреча Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой, лидеры двух стран так или иначе все равно пообщаются.

//Общество

Абызов опроверг слухи о нервной обстановке в правительстве после ареста Улюкаева

Абызов опроверг слухи о нервной обстановке в правительстве после ареста Улюкаева

Арест бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева не отразился на работе ведомства и правительства в целом. Об этом сегодня заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

//Общество

Мединский: за разговорами о цензуре кроются другие проблемы

Мединский: за разговорами о цензуре кроются другие проблемы

Речь худрука театра “Сатирикон” Константина Райкина вызвала настолько широкий резонанс, что деятели искусства до сих пор продолжают так или иначе затрагивать тему ограничений в творческом процессе.

//Происшествия

Пассажира московского метро ударили скальпелем в голову

Пассажира московского метро ударили скальпелем в голову

Пассажиры столичной подземки сегодня стали свидетелями потасовки, в результате которой одному из участников конфликта потребовалась медицинская помощь. Мужчине был нанесен удар скальпелем в голову.

//новости MIXADVERT.com

//Политика

Страны Балтии опасаются “вторжения России” после избрания Трампа

Страны Балтии опасаются “вторжения России” после избрания Трампа

Страны Балтии всерьез взволнованы тем, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может не разделить мнение Восточной Европы по поводу угрозы, исходящей от России, и опасаются вторжения.

//Происшествия

Уральские школьники госпитализированы с подозрением на отравление психотропным веществом

Уральские школьники госпитализированы с подозрением на отравление психотропным веществом

В Среднеуральске трое подростков были в экстренном порядке госпитализированы в медучреждение. Врачи заподозрили, что пострадавшие употребили психотропные вещества - они могли находится в сигарете.

//В мире

Источник Госдепа отрекся от выдвинутых против РФ обвинений в бомбежке сирийских госпиталей

Источник Госдепа отрекся от выдвинутых против РФ обвинений в бомбежке сирийских госпиталей

Недавно со стороны Госдепа США прозвучали очередные обвинения в том, что российские ВКС разбомбили госпитали в Сирии. При этом спикер Госдепа Джон Кирби сослался на данные “уважаемых гуманитарных организаций”.

//Общество

Злостный неплательщик случайно выдал себя в интернете

Злостный неплательщик случайно выдал себя в интернете

В Волгоградской области судебный пристав нашел злостного неплательщика, задолжавшего своему ребенку алименты на сумму 500 тысяч рублей, благодаря интернету. Должник сам выдал свое новое место жительства.

//Происшествия

В Ульяновске пьяный полицейский врезался в трамвай

В Ульяновске пьяный полицейский врезался в трамвай

В Ульяновске произошел инцидент, который только по счастливой случайности обошелся без человеческих жертв. Автомобиль ВАЗ-2114 врезался в трамвай, протаранив перед этим автомобиль Toyota RAV4.

//Общество

Кудрин выразил сомнения в виновности Улюкаева

Кудрин выразил сомнения в виновности Улюкаева

Руководитель Центра стратегических разработок не может себе представить ситуацию, при которой министр экономического развития Алексей Улюкаев мог вымогать взятку у руководителя «Роснефти» Игоря Сечина.

//Новости партнеров

//В мире

Россия потребовала от Швейцарии объяснений по поводу инцидента с истребителями

Россия потребовала от Швейцарии объяснений по поводу инцидента с истребителями

“АН-онлайн” вчера писали о внештатной ситуации, произошедшей во время полета правительственного борта над территорией Швейцарии. Лайнер Ил-96 в пределах швейцарских границ сопровождался истребителями.

//Общество

СПЧ потребовал опубликовать материалы дела Улюкаева

СПЧ потребовал опубликовать материалы дела Улюкаева

Михаил Федотов, занимающий должность главы Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), заявил, что общественность должна получить доступ к материалам дела бывшего главы Минэкономразвития.

//Общество

Петербуржцы вышли на акцию протеста из-за подорожания проезда

Петербуржцы вышли на акцию протеста из-за подорожания проезда

Недовольные грядущим подорожанием проезда в общественном транспорте жители Санкт-Петербурга вышли на митинг, который состоялся сегодня на Марсовом поле. В акции приняли участие около 300 человек.

//Спорт

Харитонов: Хочу реабилитироваться перед земляками за поражение в Bellator

Харитонов: Хочу реабилитироваться перед земляками за поражение в Bellator

Российский боец ММА Сергей Харитонов, который 3 декабря в Екатеринбурге проведёт бой против бразильца Францриссо Сандро да Силвы Безерры по прозвищу «Туши свет», поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

//Происшествия

В Иванове в здании колледжа обнаружен труп студентки

В Иванове в здании колледжа обнаружен труп студентки

В минувшую пятницу, 18 ноября, в одном из колледжей на территории города Иваново было обнаружено тело 19-летней студентки. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

//Происшествия

Сотрудники МЧС подрались в Подмосковье, один человек убит

Сотрудники МЧС подрались в Подмосковье, один человек убит

В городе Краснозаводск в Сергиев-Посадском районе Московской области произошла драка между сотрудниками МЧС. Один из мужчин решил разобраться с обидчиком своей сестры, который порвал ее новую шубу.

//Общество

Кудрин: россиянам лучше избавиться от излишней эйфории по поводу Трампа

Кудрин: россиянам лучше избавиться от излишней эйфории по поводу Трампа

Как заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, россиянам следует избавиться от излишних ожиданий по поводу победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США.

//В мире

Болезнь зомби поражает США

Болезнь зомби поражает США

Территорию Соединенных Штатов Америки поражает неизвестная болезнь, которую уже окрестили "болезнью зомби". Предполагается, что ее разносчиками являются военнослужащие из Ирака и Афганистана и экотуристы.

//В мире

Допрос Петра Порошенко длился в течение шести часов

Допрос Петра Порошенко длился в течение шести часов

Президент Украины Петр Порошенко был доставлен в Генпрокуратуру, где следователи допросили его по делу о преступлениях против активистов Евромайдана. Допрос политика длился в течение шести часов.

//В мире

В Алеппо не работает ни один госпиталь

В Алеппо не работает ни один госпиталь

В восточном Алеппо в настоящий момент не работает ни один госпиталь в связи с рядом ударов по сирийскому городу. О плачевной ситуации в населенном пункте сообщают в местном управлении здравоохранения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры