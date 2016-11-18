В Москве скончался актёр театра и кино Евгений Лазарев

Сегодня стало известно, что ушел из жизни еще один талантливый деятель искусства. В столице в возрасте 79 лет скончался актер театра и кино, народный артист РСФСР, театральный режиссер Евгений Лазарев. Российским зрителям он знаком по участию в таких фильмах, как “Семнадцать мгновений весны” и “Однажды двадцать лет спустя”.

Актер умер в Центральном военном госпитале имени Вишневского в Москве. Причины смерти пока не называются, однако известно, что Лазарев долгое время боролся с тяжелой болезнью.

В 1990-х годах актер переехал в США. Здесь он много снимался в кино и сериалах, исполняя в основном роли персонажей с русским происхождением, в том числе в таких фильмах, как “Железный человек 2” и “Оружейный барон”. Кроме того, он преподавал режиссуру в Школе киноискусств Университета Южной Калифорнии.

Читайте также:

Другие новости культуры

См. все новости дня