Говорухин поддержал введение цензуры

Нет единства по вопросу о цензуре в рядах деятелей искусства. В то время как одни выражают обеспокоенность по поводу вмешательства чиновников и общественных организаций в творческий процесс, другие придерживаются мнения о необходимости введения цензуры.

Так, режиссер Станислав Говорухин, который к тому же занимает пост председателя комитета Госдумы по культуре, считает, что цензура необходима. В эфире телеканала “Россия 24” он заявил, что залогом свободы в обществе являются четко обозначенные нравственные границы. При этом он подчеркнул, что Россия является единственной в мире страной, в которой всякая цензура запрещена Конституцией.

Тем не менее пока режиссер затрудняется ответить на вопрос, кто именно должен определять нравственные рамки в искусстве.

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