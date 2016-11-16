Дворцы и замки Крыма ремонтировать не будут

Деньги на реконструкцию архитектурных шедевров были выделены, но в силу неправильно составленных смет освоить средства не получится. Это значит, что крымские памятники останутся без денег и на 2017 год.

Первый заместитель главы Государственного комитета по охране культурного наследия Крыма Александр Диденко 16 ноября на заседании комиссии Госсовета сообщил, что республика не в силах освоить выделенные на реконструкцию средства, поэтому они на 2017 год не перейдут, передает «АН-Крым».

На ремонт и реконструкцию крымских и севастопольских дворцов было выделено порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Объекты для реконструкции были определены (14 памятников федерального значения), однако, вся работа по освоению полученных денег началась только летом 2016 года. Причина тому – неверные сметы и проектные документы.

Комиссия государственной экспертизы не приняла документы ни по одному из памятников. В итоге чиновники и строители, потеряв время на совещаниях по согласованию, по факту упустили все деньги. Более того, в ходе совещаний выяснилось, что денег на реконструкции понадобится еще больше, но российским Минэкономразвития новые цифры принять не может, так как прежние еще не освоены.

Крымчане не могут даже рассчитаться со строителями за те работы, которые уже проведены.